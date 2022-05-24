南韓股市周二收跌。中國新的刺激計畫未能提振投資人的士氣；另外美國Snap股票遭到拋售，引發人們對於企業如何因應全球經濟放緩的擔憂。

周二南韓KOSPI指數收跌41.51點或1.57%，為2605.87點。外資淨賣了3245億韓元(約2.56億美元)的股票。

在重量級企業中，三星電子跌2.06%，SK海力士跌3.98%。EV電池製造商樂金能源解決方案升0.11%。

在周一收盤走強後，那斯達克指期最新下跌1.4%，交易員們責怪Snap的發布獲利預警；Snap周一股價暴跌28%。

中國新華社周一報導國務院消息，指中國將採取一系列措施支援經濟，包括擴大退稅和延遲社會保險費用繳納。

南韓央行一項調查發現，南韓民眾五月對通膨的預期為連續第四個月上升，並來到近10年來最高水準。

在境外交易平台，韓元跌0.6%，來到1265.2韓元兌1美元。

KOSPI指數今年以來已下跌12.4%，在過去30個交易日也下跌2.0%。