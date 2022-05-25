推特25日召開股東年會，但因特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）收購推特計畫喊卡，再加上即時通軟體開發商Snap日前下修財測令投資人看衰科技股前景，導致推特股價在股東會前夕暴跌6％，25日盤前回穩。

推特股價在24日收盤下跌6％至35.76美元，是3月16日以來最低點。回顧4月25日推特同意穆斯克以每股54.20美元現金收購時，當日股價曾衝上51.70美元，沒想到之後在短短4周內下跌31.1％，公司市值蒸發超過11億美元，連帶讓穆斯克承擔損失。

根據4月5日推特提交美國證交會（SEC）的文件，穆斯克以平均價格每股36.157美元買下7,312萬股推特股票，如今推特股價比當時下跌1.5％，也就是說穆斯克損失4,070萬美元。

推特近日表示將擇日召開特別股東會針對穆斯克收購案進行表決，因此25日股東會還不會下定論，但外界依舊關注穆斯克身為推特最大股東是否出席股東會，以及他的推特帳號是否在這段期間發布重大消息。