巴拿馬長榮國際（EIS）永久董事長（Permanent President）在5月10日鬧雙胞，弟弟派發動的EIS股東臨時會推舉張國明為永久董事長，但取代張國華。惟依據巴拿馬公共登記處（RPP）顯示，張國華仍是EIS永久董事長。

EIS有五位股東，包括張榮發（已歿）、張國華、張國明、張國政及張國煒。從2016年張榮發逝世後，由張國華擔任永久董事，張國華能行使巴拿馬長榮國際持有長榮（2603）7.4％的投票權。

弟弟派在今年5月10日發動股東臨時會，以張國明、張國政及張國煒的三票優勢，宣布推舉張國明為永久董事長及永久總經理。外界均以EIS永久董事長鬧雙胞來下註解。當天弟弟派的會場保鏢阻擋張國華委任律師陳錦旋進場開會，現場一度火爆。

EIS律師黃福雄在10日當天指出將會申請變更登記，由張國明為永久董事長。

惟依據巴拿馬公共登記處（RPP）資料顯示，張國華還是EIS永久董事長，並未遭到變更。

弟弟派預計24日下午2點將召開記者會，除了公布10日股東臨時會的影片並公布EIS的公司章程，並由律師黃福雄主持，解釋條文內容。

張國華仍穩坐EIS的永久董事長，主要是EIS的公司章程第7條第9款及第11款的條文保護，弟弟派則以其中的第11款後段召開股東臨時會。

EIS公司章程第7條第9款指出「若張榮發過世時，其所擔任的永久董事兼永久董事長職位，應由其遺囑所指定的執行人或受託人擔任，可行使本章程賦予EIS擔任公司永久董事及永久董事長之權限。」

至於EIS公司章程第7條第11款指出「永久董事長於在任時死亡而缺位者，應由董事召開股東會選任新任之永久董事長」。

但弟弟派則依據第7條第11款後段規定「應由董事召開股東會選任新任之永久董事長」，在10日召開股東臨時會，並以60％股東決議，選任張國明出任EIS永久董事長，但目前弟弟派尚未變更成功，EIS永久董事長仍是張國華。