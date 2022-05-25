周二美股標普500指數收黑，距離打入熊市僅差2.2個百分點，那斯達克指數重挫2.35%。道瓊指數表現抗跌，從盤中大跌1.6%的低點拉升到收紅，聯合健康集團（UnitedHealth Group）、麥當勞、IBM等成分股上漲帶來支撐。

最新公布的新屋銷售和商業活動數據意外疲弱，投資人擔心聯準會大舉收緊政策以抑制創下40年高點的通膨可能使經濟陷入衰退。社群媒體Snapchat母公司Snap發出獲利預警引爆的恐慌性賣壓波及其他科技股。

★主要指數

道瓊指數漲48.38點或0.15%，收在31,928.62點。

標普500指數跌32.27點或0.81%，為3,941.48點。

那斯達克指數跌270.83點或2.35%，為11,264.45點。

費城半導體指數跌71.4點或2.46%，為2,827.0點。

★消息

美國4月新屋銷售大減16.6%，創下2013年以來最大跌幅，以年率計為59.1萬戶，遠低於市場預期的74.9萬戶，並創下2020年4月以來新低。房價中位數年漲19.6%，達到45.06萬美元，創下歷史新高。

美國5月製造業採購經理人指數（PMI）初值跌至57.5，不及經濟學家預期的57.7。服務業PMI初值跌至53.5，亦落後經濟學家預期的的55.2。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）表示，她預期到9月底，歐央的存款利率將至少調升50個基點。

擔心經濟陷入衰退的投資人湧入債市、推升了公債價格，周二美國10年期指標公債殖利率一度急挫，最低跌至約2.73%，尾段報2.754%，仍跌10.6個基點。

周二紐約期油收跌0.47%，為每桶109.77美元。布蘭特期油微漲0.12%，為每桶113.56美元。

美國各交易所成交量總計為117.8億股，低於過去20日均量133.3億股。

★分析

U.S. Bank Wealth Management資深投資總監Bill Northey表示，當我們退後一步並認清市場主要的催化劑時，它其實就是聯準會的策略轉向和利率變化，這影響了整個資本市場的價格，在過去兩周裡，我們已經看到宏觀經濟惡化在某種程度上開始體現於企業獲利和經濟數據。明天我們將關注聯邦公開市場委員會（FOMC)的會議紀錄，是否釋出貨幣政策可能比上次會議所闡述的更加鷹派或鴿派的任何跡象。

Vital Knowledge創始人兼總裁Adam Crisafulli表示，罪魁禍首是周一晚間Snap發出的預警，有些人懷疑一家規模相對較小且常年虧損的社群媒體公司竟可以撼動整個股市，這凸顯出現在市場有多敏感。科技股仍在市場佔有主導地位，無論是在數據上科技股仍占最大權重，還是在心理上。儘管投資人在過去幾個月已經大舉清倉，但仍持有大量部位。

摩根士丹利分析師在Snap發出獲利預警後表示，我們預期所有線上廣告平台都會感受到消費力大幅回落的一些影響，廣告是跟著景氣走的。

高盛出具報告指出，直到聯準會暗示將結束緊縮政策，股市才會見底，但要等到經濟快要見到衰退時，聯準會才會這麼做。

美國銀行表示，除非出現美國經濟出現明顯步入衰退的跡象，否則聯準會的政策不會轉向。

避險基金經理Bill Ackman表示，隨著通膨逐漸失控，聯準會大舉升息是唯一能抑制它的方法，投資人最終將支持這些措施，以避免「經濟崩潰和需求毀滅」。如果聯準會不做它的工作，市場就會代其做這些工作，這就是現在正在發生的事情，阻止今天通膨肆虐唯一的方法，就是採取激進的緊縮貨幣政策或讓經濟崩壞。