隔晚美股震盪，三大指數僅道瓊指數上漲，港股連跌兩日後，25日早盤多空爭持，早盤升逾百點，重上十天線（現20,213點）。

港股開盤漲3點報20,115點，早盤曾升173點，高見20,286點，但人民幣離岸價突走弱，港股升勢不保，一度跌44點，低見20,067點，隨後止跌回升，最終升逾百點，重上百天線收盤。恒指走盤收報20,240點，升128點或0.64％；國指中午報6,920，升37點或0.5％。

科技股指數曾跌破4,000點大關，最低見3,992點，跌1％，早盤收報4,059點，升27點或0.68％。半日成交532.97億港元。

藍籌股個別發展，友邦下滑0.1％；平保降0.1％；聯想跌2％，為藍籌股最差；但建行升0.8％；工行走高0.6％；中移動收升1.6％。

科網股走勢分歧。26日公布業績的阿里巴巴及百度，半日分別跌1％和1.7％；京東跌0.9％；但美團升1％；快手每日活躍用戶創新高，半日揚4.2％；騰訊升0.4％。