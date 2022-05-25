隔晚美股走勢不一，道指升48點，那斯達克跌2.3％。港股兩日累計跌605點後，25日早盤回穩。

陸股上日急跌，25日亦回穩。上證指數最新升14點或0.46％，報3,084點。

恒指開盤漲3點報20,115點，曾跌44點報20,067點，之後止跌回升，10時後曾升173點報20,286點，最新升幅收窄，10：26報20,171點。

國企指數升33點或0.5％報6,916點。科指開低0.4％報4,015點，最新升0.2％報4,041點。

個股表現部分，騰訊及美團近日遭外資淨賣，最新分別升0.2％及0.4％。阿里巴巴明日公布季績，最新跌1％報82.75港元。快手首季經調整淨虧損按年收窄至37.2億港元，勝預期，股價最新升6.3％報67.35港元。

舊經濟藍籌支撐大市。匯豐控股24日在港英再回購近28萬股，股價今早高開3％，最新升3.3％報51.05港元。中銀香港亦升2.6％。

中移動最新升3.6％報52.3港元，暫為表現最好藍籌。「三桶油」走揚，中海油最新升1.6％。