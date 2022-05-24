（22:48更新）美股盤中跌幅擴大，道瓊工業指數持續下跌，重挫逾400點，最低來到31430.43點；那斯達克指數同步下挫，一度暴跌約400點，跌幅超過3%。台積電ADR賣壓沉重，跌幅近3%，報88.78美元，聯電ADR下跌超過4%。

通膨情勢不變，經濟衰退隱憂持續衝擊股市。10年期美債殖利率降至2.808%。美股周二（24日）早盤3大指數開低，道瓊工業指數跌逾百點，那斯達克指數跌幅近2%，台積電ADR跌逾2%。

截至台北時間21點31分，道瓊工業指數下跌160.51點（或0.5%），暫報31717.73點；那斯達克指數下跌221.49點（或1.92%），暫報11313.78點；標普500指數下跌42.6點（或1.07%），暫報3931.15點；費城半導體指數下跌46.9點（或1.62%），暫報2851.53點。

5大科技巨頭齊跌，臉書大跌7%，谷歌重挫5.6%，亞馬遜和網飛跌約2%，蘋果跌1%；半導體類股方面，超微半導體和輝達跌逾2%，英特爾小跌0.4%，台積電ADR賣壓沉重，下跌2.2%，聯電ADR則跌超過3%。