美股跌勢不止，甚至已逼近熊市邊緣，全球前50大富豪今年財產淨值已蒸發超過5,000億美元。此驚人的失血規模比瑞典國內生產毛額（GDP）還大，甚至超越標普500企業（扣除6家）的市值總和。

《華爾街日報》引述彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），今年迄至5月22日，包括特斯拉執行長馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯、股神巴菲特在內的全球前50大富豪，財產淨值共蒸發5,630億美元。

高居全球首富的馬斯克，目前身價2,010億美元，今年迄今帳面上減損691億美元。第2大富豪貝佐斯，財產淨值縮水611億美元，目前身家1,310億美元。

第3大富豪、法國LVMH集團執行長阿諾特，財產淨值少掉552億美元，減至1,230億美元。富豪榜上排名第4的微軟創辦人比爾蓋茲，目前財產淨值1,160億美元，但今年來損失217億美元。

執掌波克夏海瑟威投資公司的巴菲特，以財產淨值1,100億美元名列第5，但有別於前4大富豪，今年來他的身家反倒多出12億美元。

其他個人財富縮水的富豪，還包括臉書母公司Meta Platforms創辦人祖克伯，今年來身家流失541億美元；谷歌共同創辦人佩吉身家縮減290億美元。

加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬，今年來個人財富損失809億美元，是彭博億萬富豪指數追蹤的富豪中，身家縮水最嚴重的，與加密貨幣價格在過去幾個月崩跌有關。

富豪身家縮水，與股市跌跌不休脫不了關係。上周道瓊指數周線連8跌，創經濟大蕭條以來最長連跌紀錄，標普指數和那斯達克指數周線連7黑，皆為網路泡沫破滅以來最長跌勢，美股接近熊市邊緣，為疫情爆發來首見。

美股長達數月之久的拋售潮有加劇之勢，而且開始蔓延到科技股以外的族群，連向來被視為防禦股的必需消費品類股也在劫難逃。今年迄今，標指已挫跌17％，那指跌幅26％。