特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）的太空探索公司SpaceX，在最新一輪募資可望獲得逾17億美元投資，公司估值將升至1,270億美元。

根據SpaceX內部電子郵件顯示，SpaceX希望以每股70美元的價格，籌集17.25億美元的新資本。SpaceX在2月進行股票分割，將一股拆成10股，讓每股股價降至56美元。

此外，SpaceX打算透過次級交易（secondary sale），對公司內部人員和現有股東出售價值7.5億美元的普通股。