市場研究機構Sensor Tower數據顯示，騰訊旗下的手機遊戲「王者榮耀」4月在全球App Store和Google Play吸金2.74億美元，年增6.2％，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。

其中，來自中國iOS市場的收入佔比高達96.4％，海外市場收入佔3.6％。另一款騰訊旗下手機遊戲「PUBG Mobile」則以2.18億美元的收入（合併「和平精英」收入）位列榜單第二名。當中有61.7％的收入來自其中文iOS版本「和平精英」，美國市場的收入佔8.8％。

報告顯示，榜單前五另外三款遊戲為米哈游的「原神」、King的「Candy Crush Saga」和「Roblox」。

4月全球手遊玩家在App Store和Google Play的消費為70億美元，年減4.6％。美國依然是全球移動遊戲收入最高的市場，貢獻19億美元，佔全球總收入的27.7％。中國iOS市場排名第二，佔20.4％，日本市場排名第三，佔18％。