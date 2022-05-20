港股19日急跌逾五百點後，20日開盤漲逾三百點。
香港信報報導，恒指20日開盤漲350點報20,470。
科指開盤漲3.2％報4,220點。國指開盤漲139點報7,039。
個股方面，騰訊開盤漲2.3％報348港元。阿里巴巴開盤漲3.5％報86.3港元，美團開盤漲3.4％報171.1港元。
此外，小米首季虧損約人民幣（下同）5.88億，期內收入跌近5％，符合預期，開盤漲2.9％報11.4港元。
港股19日急跌逾五百點後，20日開盤漲逾三百點。
香港信報報導，恒指20日開盤漲350點報20,470。
科指開盤漲3.2％報4,220點。國指開盤漲139點報7,039。
個股方面，騰訊開盤漲2.3％報348港元。阿里巴巴開盤漲3.5％報86.3港元，美團開盤漲3.4％報171.1港元。
此外，小米首季虧損約人民幣（下同）5.88億，期內收入跌近5％，符合預期，開盤漲2.9％報11.4港元。
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