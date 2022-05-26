五月上旬大盤走勢疲軟，整體行情在長黑低點 15616 出現後，最近 10 個交易日才轉趨橫盤整理。而隨著四月營收及第二季財報出爐，績優個股紛紛表態，早已帶動盤勢透露出止跌回升的跡象，同樣受到投資大眾關注的貨櫃三雄財報也是十分亮眼，第一季合計賺進2025億元，不過上周一全球海運的兩大龍頭馬士基與赫伯羅德分別看淡下半年運價，主因部分航線即期運價已掉到合約價格之下，加上 5 月 13 日出爐的 SCFI 貨櫃運價指數呈現連續第17周的下滑，使得貨櫃三雄的股價一度在上周成為拖累大盤的元凶，長榮 、陽明 尤其在跌破季線之後出現一段連續四天的探低走勢，不難讓人想起去年七月曾在「超級航海周」上演過的韭菜收割回憶。

雖說下半年運價看跌的示警對比去年下半年市場一片看好的狀態，完全符合過去三、四十年海航市場彰顯「景氣循環」的指標特性，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海在2021年七月初的股價高點，沒意外也將與過去歷史劇本相同，已領先反應海運市場的景氣高峰。

但仔細觀察長榮與陽明今年以來的籌碼變化，可以發現一件有趣的共同現象，兩者在三月市場融資的退潮的同時分別出現融券張數攀升，以及外資與投信有意無意墊高持股部位的跡象。尤其是領先跌破中長期均線的萬海，融券張數更是自大盤4月25日跌破三月低點開始，出現一段2.7倍的飆升幅度，比起大盤融券4月11日至5月18日激增的99%還要猛！

簡單來說，就是在技術面看起來是族群類股中相對弱勢的個股，在五月上旬大盤頻頻破低的過程就越容易吸引融券空單進場「想要欺負它」。這個現象反而造就整體大盤融券張數快速累積的當下，盤面上一檔又一檔的強勢股皆是以破底翻，再加上軋空延伸的態勢來誕生，四月底以來IC設計領頭羊、融券張數一度飆升 5.56 倍的創意就是如此，所以從5月26日萬海，銜接 5月27日陽明、再到5月30日長榮股東會的「航海王派對」，大家在關注董座針對未來展望談話的同時，別忘了也要留意直接能帶動股價表現的融券變化。

最後針對一個技術指標的小細節來做對比，不僅是近期漲幅超過58%的創意，股價能在五月創下今年新高的焦點股，如晶彩科 (漲幅86%)、東陽(漲幅24%)、新盛力(漲幅47%)、台星科(漲幅49%)等個股，皆在日線KD的數值攀升至50的零軸之上維持至少一個禮拜；目前貨櫃三雄當中，僅有萬海 日線KD數值攀升至 50 的零軸之上。就基本軋空走勢成形的股票條件來說，長榮與陽明目前仍差一步。

所以在大家聚焦在股東大會的當下，若能同步鎖定籌碼與技術面各一簡單的關鍵變化，或許就有機會針對去年被當韭菜收割的恩怨，逮到一段快意的復仇行動。

（本文作者為摩爾投顧分析師陳俊言）

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