繼今年1月南韓開罰23家航商涉嫌操控運價後，韓聯社報導，25日南韓公平貿易委員會（KFTC）再度審查可能對航運托運業採取的懲罰措施，理由是這些業者涉嫌串通近20年的韓日航線運費。韓國接二連三對航運業展開操縱運價調查，引來網友狂酸「韓國不意外」、「罰錢就加價啊 看誰先撐不住」、「上次萬海罰最多 這次可能還是萬海 因為亞洲線最多」、「有種你韓國都不要找航商 自己派軍艦幫運貨」。

報導指出，KFTC針對2002年以來約15 家國內外托運人串通為海上航線設定更高運費，以謀取非法獲利的指控進行調查，預計下周將公布結果。

事實上，今年1月18日KFTC宣布對23家航商開罰962億韓元（逾台幣22億元），包括12家南韓與11家來自星、港、台的航商，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海全上榜，理由是過去15年這些航商涉嫌違法操控南韓到東南亞多條航線運價。

其中，高麗海運恐面臨最高罰款296億韓元，HMM遭罰36億韓元罰款，馬士基亞洲（Sealand Maersk Asia）遭罰23.7億韓元；國內關注的萬海則遭罰115.1億韓元（約台幣2.67億元 ）、長榮遭罰33.99億韓元（約台幣7,900萬元）、陽明遭罰24.19億韓元（約台幣5,600萬元）。

距離上次才4個月時間，韓國又祭出操控運價調查，引發PTT網友熱議，不少人酸爆「國家級陰謀 只要形成判例 以後就能隨意引用了」、「有種你韓國都不要找航商 自己派軍艦幫運貨」、「可能要你交保護費啦 剛選舉完口袋很缺錢」、「運價這麼好操縱，韓進海運怎麼破產的，各大航商應該直接對南韓跳港」、「就是看你好賺想揩一點小油」、「上次的也還沒罰成不是嗎?」。

還有網友認為，「直接放棄韓國航線啊 台難道要被迫吞下去」、「你不去就其他家航運填補空缺 你少一條航線更虧」、「FMC已經查完了 說查無不法 歐美都這樣 韓國是在…？」、「過去15年操控運價操控到一堆船公司倒閉，韓國政府是要賠償船公司嗎?」。