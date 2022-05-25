統一集團旗下食用油廠大統益（1232）25日召開股東常會，通過每股配發現金股息6元。展望今年，面對俄烏大戰引發全球食用油荒，大統益董事長羅智先表示將緊盯三大考驗。

大統益是國內18公升裝桶裝沙拉油的最大供應商，以美食家及生力等品牌，銷售大豆沙拉油、芥花油、棕櫚油等食用油，給營業用的餐飲通路；另外也販售散裝食用油，給食品加工廠、化工廠及小包裝油品包裝廠等。

去年面對台灣疫情三級警戒，餐廳禁止內用；加上黃豆、棕櫚油等上游原物料價格從去年下半年開始狂飆，導致成本增加。雙面夾擊下，大統益去年營收204.77億元，年增17.4％；稅後純益12.41億元，雖比前年衰退3.8％，但整體表現仍相對堅挺。換算每股純益7.76元，今天股東會通過每股擬派發現金股利6元，股利配發率77.3％。

展望今年，由於俄烏戰爭導致全球農糧供應大亂，價格進一步飆升，大統益第一季稅後純益4.77億元，只比去年同期略減2.2％，換算每股純益2.98元，繳出漂亮成績單。

羅智先表示，大統益屬於大宗物資行業，公司所有使用的黃豆、棕櫚油等原料皆從國外進口，必須兼顧原料穩定供應、以及精準掌控原料採購部位與成本，尤其現在行情波動相當劇烈。

現階段，大統益將緊盯三大考驗。首先是航運的考驗，大統益所有使用的原料皆從國外進口，疫情衝擊國際航運市場，運價飆高、而且運輸延遲，大大考驗工廠的應變能力，大統益將持續關注其對國內供需的影響，採取必要因應措施。

第二大考驗是畜產議題，包括美國萊豬進口及非洲豬瘟等，大統益會留意並預做準備；第三是疫情反反覆覆，對公司營運面及需求面都會造成影響，大統益將持續追蹤，並隨時應變。