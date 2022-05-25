這兩年全球貨櫃航運景氣大好，台灣貨櫃三雄（長榮、陽明、萬海）去年大賺5057億，今年首季三家累計暴賺超過2千億。財信傳媒董事長謝金河表示，面對未來不確定的景氣變化，台灣三家貨櫃航運股價相對保守，今年全球最威猛的兩家貨櫃輪公司，德國赫伯羅特（HLAG）與東方海外。

謝金河在臉書發文指出，過去兩年，香港股市一蹶不振，恒生及國企指數大跌，大多數重磅級個股如騰訊、阿里、美團、小米和百度等股價輕者腰斬，重者跌七、八成，惟獨董建華家族的東方海外國際股價不斷奔馳創新高。

他分析，近兩年全球貨櫃航運景氣大好，台灣三家貨櫃航運公司去年大賺5057億，今年首季，三家貨櫃航運公司大賺2025.49億元，只比台積電的2027.32億少一點點。不過面對未來不確定的景氣變化，台灣三家貨櫃航運股價相對保守，今年全球最威猛的，一家是德國的赫伯羅特（HLAG），另一家是香港上市的東方海外。

謝金河表示，由董浩雲創立的東方海外，在全球貨櫃總噸位數沒有排入前10大，不過去年營收1308.34億港元（約台幣4932億元），淨利554.06億港元（約台幣2088億元），大約介於長榮和陽明之間，EPS 86.16港元（約台幣325元），這個獲利數字在港股十分搶眼。今年東方海外一股配4.41美元，大約34.6港元（約台幣130元），香港難得有如此高殖利率的企業，使得東方海外股價漲不停。

謝金河說，東方海外從30港元（約台幣113元）一路漲上來，今天最高漲到264.6港元（約台幣998元），恒生指數在下跌，東方海外卻不斷創新高。這兩天，東方海外躋升為恒生指數成分股，6月1日起又成為MSCI全指數成分股，市值也飆升到1709億港元，已十分逼近長榮海運。東方海外股價領先全球貨櫃航運股大漲，讓他想起黃霑的一首創作詞曲「滄海一聲笑！」