長榮弟弟派張國明、張國政和張國煒今天委託律師黃福雄召開記者會，不過，三人都沒有露面，但對大哥張國華指稱姊夫鄭深池為外人發聲力挺，三人強調，家族成員一向敬重姊夫鄭深池，於公於私，絕非大哥所指稱的「外人」；希望四兄弟能在姊夫奔走下，排除真正的「外人」，順利解決家族紛擾，讓長榮集團永續經營，在世界各地的陸海空事業領域，都能繼續看到長榮的綠色艦隊。

弟弟派聲明中表示，父親遺願希望企業永續經營，兄弟之間各以專長在集團裡任務分配，姊夫鄭深池本非外人，這次受三兄弟和家族長輩請託，出面斡旋讓大家凝聚「分工而非分家」的共識，希望大哥張國華也能齊心協力，讓長榮集團經營得更好。

鄭深池從海洋學院畢業後就進入長榮海運，跟隨創辦人張榮發學習獲賞識成為張家女婿，一路拔擢出任長榮集團副總裁兼長榮航空董事長；之後因為看到妻舅也就是張家四個兄弟都已經長大成人，鄭深池認為階段任務已經完成，決定選擇交棒而離開長榮。今年4月6日鄭深池又獲推選為長榮國際股份有限公司董事長，以姊夫身分期許張家四兄弟放棄成見，共謀圓滿解決之道，以達到創辦人期望兄弟團結的遺願。

張國明、張國政和張國煒三兄弟聲明指出，大哥張國華日前建議解散長榮國際股份有限公司和巴拿馬長榮國際有限公司（EIS），這已經違反父親遺願；過去6年來，大哥從未主動找弟弟們商討公司經營或股權問題，弟弟們曾提議由哥哥買回其股份維持公司完整性，無奈未獲回應，如今大哥突然宣稱要解散這兩家公司，豈非讓父親建立的長榮集團逐步瓦解？

長榮人都知道，鄭深池從廿幾歲年輕時就進入長榮集團，任職長榮海運高雄分公司，參與長榮航空草創，為公司打下江山基礎，還帶領長榮集團導入其他相關產業，深受創辦人的器重，為集團立下汗馬功勞。未來希望四兄弟能在姊夫奔走下，排除真正的「外人」，順利解決家族紛擾。