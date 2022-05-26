萬海(2615)今(26)日召開股東會，由副董事長陳力主持，股東會除通過去年財報，同時也通過每股配發10.5元現金股利，加上1.5元股票股利，為歷年最高。面對下半年景況，萬海表示會彈性調度航線及船舶，配合新造船及先前購入之二手船新增運力，相信可以因應緊接而來的下半年需求旺季，全年營運仍朝超越去年努力邁進。

萬海指出，國際貨幣基金 (IMF) 預估2022年的經濟成長率為 3.6％，2021年經濟成長率 5.9％，預期全球經濟將持續復甦，惟成長力道趨緩；Alphaliner則預估2022年貨量需求增長4.9％，船舶運力供給增長4.3％，全年度對於航運業來說，仍是供不應求。

展望2022下半年度，萬海認為，俄烏戰爭、全球通膨加上供應鏈尚未完全脫離新冠疫情影響，疫情期間的缺櫃、缺工及塞港等問題，使企業更積極思考供應鏈的重新佈局 未來供應鏈將有可能朝向區域化、在地化的形式存在，考驗著航運業的應變能力。

為迎接未來經濟環境多變及海運市場競爭加劇的挑戰，萬海規劃持續檢討現行航線規劃及組織功能，致力成為國際級的優良企業，並伺機開發新興市場，穩健增加航線佈局來滿足客戶需求，成本面也將嚴控燃油及相關運輸成本，透過船舶加裝節油設備，將有效減少耗油及降低廢氣排放以充份發揮節能之效益，推動節能減碳。