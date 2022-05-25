星宇航空全新A330neo客機，6月1日起投入曼谷及胡志明市航線。（星宇航空提供／陳祐誠傳真）

星宇航空現有2架A330neo廣體客機，即將於6月1日投入台北－曼谷航線營運，接著投入馬尼拉、胡志明市航線，即日起旅客可上星宇航空官網預訂機票。

星宇航空2020年開航以來，以A321neo為主力機型拓展亞洲區域航點，今年迎接雙走道客機A330neo，在客艙軟硬體的設計上皆下足功夫，客艙共297個座位，其中商務艙28個、經濟艙269個，全平躺式商務艙以太空銀背殼完整包覆，配備大尺寸走道及座椅隔板、個人置物櫃，讓搭機專屬感大幅提升。

經濟艙新型超薄椅背設計提升腿部空間，搭配6向調整皮革頭靠枕、平板架及杯架等貼心設計，讓經濟艙旅客也能有最舒適便利的享受。A330neo全艙等皆搭載4K高畫質個人螢幕，並支援藍牙無線音源傳輸，提供多元娛樂內容，空中影音饗宴再升級。

廣受旅客喜愛的星宇特調，也配合A330neo啟航同步升級，此次特別與台南知名酒吧Bar Home跨界合作，設計5款全新機上特調，為旅客營造不同凡響的雲端微醺氛圍。機上咖啡也將由台南一街咖啡調配全新風味，更多的嶄新五感服務準備迎接旅客登機體驗。

星宇航空A330neo於6月1日首航曼谷，並預計6月18日起飛航胡志明市，成為飛航曼谷及胡志明市的主力機型，A330neo全機提供免費Wi-Fi服務（商務艙不限流量，經濟艙無限制文字訊息）。

為歡慶啟航，即日起COSMILE會員預訂6月份往返曼谷及胡志明市航班，即可在官網以USD 1預購30MB方案的Wi-Fi服務（原價USD 4），隨著今年將再交付2架A330neo新機，下半年將再視市場狀況，陸續投入日本、新加坡等航線營運。