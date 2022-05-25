經濟部政務次長陳正祺率團訪問立陶宛，並於5月23至24日，轉進歐盟總部比利時，會見歐盟成長總署、貿易總署、歐盟議員，另與歐洲智庫、業者舉行圓桌會議，一方面爭取台歐盟擴大貿易投資，一方面希望強化雙邊在綠能、數位轉型、半導體產業的供應鏈夥伴關係。

陳正祺此行排的很滿，先拜會歐盟成長總署，就台歐盟產業政策及深化雙邊關係交換意見，再與歐盟貿易總署就台歐貿易與投資關係進行交流。

除官方單位外，陳正祺另與歐洲議會國貿委員會議員Kathleen VAN BREMPT及Andrey KOVATCHEV會晤，對方給出善意，表達持續支持台歐盟擴大貿易、投資及供應鏈夥伴關係。

商界部分，陳正祺也與歐洲智庫、商會、業者等近20位代表舉行圓桌會議，就全球變動環境下之台歐盟供應鏈合作交換意見。陳會中演講中指出，雙方在印太地區、產業及因應氣候變遷政策可互補，產業政策上，兩邊都將綠能及數位轉型列為重點政策，亦在半導體、電動車及5G等領域深化合作。

歐盟是我國第5大貿易夥伴，2021年雙邊貿易額達687億美元，較2020年成長32.45％；在投資方面，歐盟為我國最大外資來源。自2016年迄今，我國對歐盟投資金額亦大幅成長，約計53.6億 美元，占歷年總投資額66.6％。