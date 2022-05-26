去年美國爆發港口擁塞惡夢，導致供應鏈、物流作業大亂。外媒披露，美國零售業已提前為年底購物季超前備貨，今年貨櫃運輸旺季將提前到6月底，比往年早了幾周開跑，但也有跡象顯示，今年航運需求疲軟，因為兩大零售商沃爾瑪和塔吉特（Target）正在取消部分訂單，而外資也預估補貨潮將放緩，尤其是消費電子產品，所以投資人仍應留意需求轉弱的風險。

華爾街日報報導，為了迎接感恩節隔天的「黑色星期五」龐大購物商機，美國進口商已積極搶先備貨，此舉可能造成新一波塞港潮。為避免貨物延誤的風險，今年運輸旺季比往年提早幾周，也就是在6 月底開跑。

據太平洋商船協會數據顯示，今年4月，在美國最繁忙的洛杉磯和加州長灘港區，貨櫃等待卡車運送的等待時間為6天，而透過鐵路運送的等待時間則需要9天。「洛杉磯─長灘複合式港區」貨櫃裝卸量占全美海運貨櫃進口量40%，為美國最大貨櫃港複合區。

但有跡象透露今年航運需求疲軟。隨著消費者支出從商品轉向服務，美國兩大零售商沃爾瑪和塔吉特（Target）正在取消部分訂單。摩根大通分析師在近期一份報告中提到，預估補貨潮將放緩，尤其是需求疲弱的居家用品和消費電子產品。

貨運代理業者Seko Logistic副總裁 Craig Grossgarts表示，目前看不到大旺季；而貨櫃航運 Ocean Network Express也指出，每周船舶空間分配增加15%，代表船上可運輸的空間更多。

儘管目前有數十艘貨櫃輪正在美國東、西岸和墨西哥灣的港口等待卸貨，但全球最大生產基地中國進行長達數月封城清零政策，導致當地工廠產量下滑而削減商品進口。據航運顧問Drewry Shipping Consultants 估，僅4月分，預計價值高達26 艘貨櫃輪的貨物並未從中國出貨。

此外，南加州海事交易所（Marine Exchange of Southern California）的數據顯示，截至5月23日，在洛杉磯、長灘港區等待卸貨的貨櫃船已降至28艘，為去（2021）年8月2日以來新低，同時較今年1月創史上新高的109艘大幅減少。

事實上，在新冠疫情爆發前，貨櫃船在港口排隊等待卸貨是極為罕見的現象。