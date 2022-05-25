台股周二重跌近200點後，傳出美聯準會(FED)秋後可能暫停升息，美股電子盤展開反彈之際，周三台股趁勢收復萬六關卡，華新(1605)拉電纜攏大權，航運、半導體、鋼鐵、電子助陣，多頭凝聚下，最高達16169.18、上漲205.55點，雖然台積電(2330)尾盤拉低，終場大盤仍站穩5日線、16100大關，再度蓄勢挑線月線16184.66反壓。

周三終場，加權指數上漲140.40點或0.88%，報16104.03點，成交量略增至2130.21億元；櫃檯指數上漲2.1點或1.09%，報194.68點，成交量513.25億元。

電子權值股台積電尾盤遭逢賣壓，終場上漲4元或0.77%，收在524元；聯電(2303)同樣尾盤收斂，收漲0.71%。鴻海(2317)、聯發科(2454)則雙雙上漲逾1%。電子、半導體漲幅仍勝過大盤，電子、航運成交占比雙揚，分達54.88%、15.71%比重，電子零件占比也略升至一成關卡。

航運類股漲幅1.11%，台灣虎航(6757)開賣冬季機票官網大當機，航空雙雄買盤強勁，長榮航(2618)上漲1.6元或5.01%，華航(2610)上漲0.85元或3.33%；貨櫃三雄的長榮(2603)、陽明(2609)分漲0.7%及1.6%，萬海(2615)則小跌1元或0.62%。電纜股漲幅6.38%稱霸台股，華新(1605)宣布出售美國太陽能子公司的案場開發部門給美國能源投資公司ECP，預料將可認列稅前利益約2.88億美元，買盤強勢推上漲停板44.2元。百貨漲逾2%居次，金融、造紙則略收跌。

千金股漲跌互見，但高價股由百元俱樂部領頭漲。周二重挫的股后信驊(5274)周三收持平，股王矽力-KY(6415)則拉回跌近1%，大立光(3008)、力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)均漲約2%，祥碩(5269)則小漲；旭隼(6409)、AES-KY(6781)則收跌，AES-KY跌幅較劇，面臨千元關卡保衛戰。百元股如奇鋐(3017)、中砂(1560)、同致(3552)、晶宏(3141)、歐買尬(3687)等皆奮力攻漲。

另外，旭源(8421)重新取得信用交易資格利多加持下，股價連拉兩根漲停板，鎖在15.55元。昇陽半導體(8028)也放量直飆漲停價66.2元，創2020年12月中以來近1年半高點，領漲晶圓代工族群。

投資專家表示，值除息旺季將至，建議投資人可留意高殖利率、高成長股；據統計，已發布配息日、尚待除息的106家上市櫃公司中，就有高達56檔現金殖利率超過5%、占比超過一半。隨著全球股市都拉回到相對低檔，陸官股各種刺激經濟景氣的政策陸續出台，而美股也傳企業經理人抄底、美秋後可能暫緩升息，在消息面偏向利好下，外資法人買盤已逢低積極尋找好的標的，有可能成為下一波台股多頭衝鋒指標。

群益投顧則表示，量能低迷，想挑戰月線仍吃力，短線不排除回測前波低或打第二隻腳；反彈量縮且類股表現不整齊，這波空頭反彈比預期還弱，所有均線下彎，延續過去空方慣性見前低機會大增。操作上，近期反彈到月線見到買盤竭盡，需要開始提高緊戒，除非補量上攻月線否則應降低部位。若量能不出就採取觀望，等待拉回震盪出量時再伺機搶反彈，觀察比較整齊的族群，近期如汽車零組件及航運，不過，仍以短線價差操作為宜。