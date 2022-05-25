儘管美股24日只有道瓊指數收小漲，其餘三指數都跌，同時那斯達克指數及費城半導體指數都跌逾2％，但傳出美聯準會（FED）秋後可能暫停升息，美股電子盤今（25）日展開反彈，台股也重返萬六大關，千金股漲跌互見，但高價股由百元俱樂部領頭漲。

包括奇鋐大漲逾9％，只差一檔漲停，中砂、同致、晶宏、歐買尬等都大漲半根漲停至8％區間，都是百元俱樂部成員；此外，M31、巨大、晶炎、富邦媒、漢磊、豆府、雙鴻、胡連、碩禾、潤弘、中碳、微星等，大漲約3～4％附近，除了富邦媒之外，多是100多元股票，少數2檔為200多元股票。

千金股今天漲跌互見，昨天重挫的股后信驊，今天止跌小幅反彈，但股王矽力-KY則拉回，一度來到2,510元，此外，大立光、力旺及祥碩都是小漲不到1％；旭隼跌勢最深，跌逾2％，譜瑞及AES-KY也小跌，AES-KY今天盤中最低也來到1,045元，面臨千元關卡保衛戰。