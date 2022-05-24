磷酸鐵鋰(LFP)正極材料商立凱-KY(5227)周二舉行線上法說會。公司董事長張聖時表示，目標2024年轉虧為盈，今年比去年虧損減一半，明年虧損再減一半。在需求量暴增下，在過去以擴廠製造LFP為導向的立凱-KY評估擴廠難度，今年起轉為以客戶開發為前導，繼之技轉收取權利金模式，放棄自身擴廠機會，以技轉跟授權為主，目前計畫也不會擴增產能，但公司會更新設備。

歐美亞市場對LFP有超乎預期的強勁需求，LG、特斯拉(Tesla)等電池大廠均紛紛搶進LFP市場，儲能與標準EV已確立以LFP為主流。為了因應龐大的市場需求，立凱-KY揭露授權技轉的對象與計價模式與客戶需求，希望藉由商業模式轉型，加速轉虧為盈的速度，宣布正式開啟LFP戰略新時代，自今年開始為客戶進行專利授權與技轉，2024年起被授權客戶可望開始量產，以滿足歐美亞洲電池客戶的需求。

立凱-KY表示，授權技轉計價模式為簽約金約1.5億元台幣，量產後依照不同產量級距，每公斤收取授權金10-15元台幣，至2041年止。

同時立凱-KY指出，為了盡可能擴大滿足不同需求客戶，授權技轉對象也區分為二，第一是授權技轉歐美第三方專業化工公司，然後再直接向立凱-KY已認證完成的鋰電池客戶供貨；第二是直接授權技轉鋰電池客戶，產能自給自足。此調整有四大優勢，包含輕資產經營、回應客戶需求、組LFP大聯盟生態圈，以及盡可能減少歐美亞客戶過於依賴外國LFP的巨大風險。

立凱-KY以授權技轉美國某老牌上市化工集團為第三方專業化工公司為例指出，雙方在5月18日完成第一階段合作備忘錄簽署，正式簽約後由立凱-KY在美國為該集團提供授權技轉，並且同步由立凱-KY協助該集團取得各大客戶認證，由該集團直接向全球各大電池製造商銷售。

此外，在直接授權技轉鋰電池客戶方面，立凱-KY則以挪威電池公司Freyr為例說明，該公司將在歐洲建置年產83GWH的產能，美國最大私人企業科氏工業集團(Koch Industries Inc.)持有Frey10%股權，Freyr與Koch也將在美國合資成立電池工廠，預計在2030年前在美國建成年產50GWh產能。每一GWH每年需要LFP用量2500噸。

在授權與技轉的內容方面，立凱-KY表示，為了滿足客戶在各國當地建立LFP鋰電池材料完整供應鏈的需求，同時也為了強韌歐美亞LFP鋰電池供應鏈的競爭力，立凱-KY提供技轉的內容將包括協助客戶建立包括前驅體在內的LFP鋰電池材料量產工廠，以減少客戶對外國LFP前驅體材料的依賴。目前全球同時擁有LFP前驅體與材料量產製造技術的公司則約有3家。

立凱-KY過去以擴廠製造LFP為導向，今年起轉為以客戶開發為前導，繼之技轉收取權利金模式，在此之下，公司營運不僅保持良好的成長動能，每年虧損也將可大幅減少，為營運寫下新篇章。

立凱-KY在本月於官網更新2022年客戶認證進度，累計共有5家儲能與EV電池客戶完成最終認證。總計立凱電共有41家歐美與亞洲客戶，較去年新增24家，終端應用涵蓋儲能、電動車、半固態與固態電池等領域，終端客戶與銷售市場遍及全球。