美股盤前期指止跌反彈，台股盤中指數站上16200點！

上周五美國股市歷經劇烈震盪後以長下引線作收，今天美股盤前期指也止跌反彈，讓台股多頭得以延續上周520行情走勢，今天指數跳空開高，不過台股領先美股一星期，在上周上演520行情，指數自5月12日低點15616點反彈至今已大漲600點，近期部分跌深中小型電子股如：創意(3443)、力旺(3520)、股王矽力-KY(6415)、台勝科(3532)等因短線股價漲幅驚人，於上周五開始引發獲利了結賣壓，上檔套牢賣壓也趁反彈出貨，因此雖然今天台股指數開高，盤中也力圖站穩16200點關卡，但中高價股電子股賣壓沈重，市場轉向點火航運股及50元以下的低價股，萬海(2615)盤中股價漲停，長榮(2603)及陽明(2609)盤中股價漲幅逾6%，銅板股的倉佑(1568)、致振(3466)、凱鈺(5468)、萬在(4543)、大億(1521)、元創精密(3685)盤中股價亮燈漲停，航運及銅板股維繫人氣，讓台股指數震盪一度翻黑後還能再度拉升，多空在16200點交戰，截至11點30分為止，加權股價指數約16218.07點，上漲73.22點，成交量約1586.12億元；OTC指數為197.88點，上漲0.22點，成交量335.33億元。

今天盤中上市各類股以航運類股表現較佳，上漲6.5%，其次是電纜類股及其他電子類股，分別上漲1.6%及1.13%，表現較差者為百貨類股、電子通路類股及橡膠類股，其中百貨類股下跌1.13%，電子通路類股下跌0.66%，橡膠類股下跌0.54%；上櫃部分，表現最佳為航運類股、上漲4.4%，表現最差為光電類股、下跌1.08%。

就技術面來看，上周台股無畏美股持續探底走勢上演「520」反彈行情，上周五加權股價指數以16144.85點作收，累計一周上漲312.31點，漲幅約1.97%，周線收紅K棒，也是連3黑後首度收紅，日均量為2257億元；OTC收盤指數為197.66點，累計一周上漲5.38點，漲幅約2.8%，周線收紅K，日均量625.19億元；今天台股在美國盤前期指止跌反彈及航運股走強帶動下，盤中指數開高走高，站上16200點；台股經過一星期的反彈，重新站回短期均線之上，日指標亦向上，今天台股持續走高，短期盤勢延續技術性跌深反彈架構，惟量能必須擴增，才有利挑戰16288點反壓；至於OTC指數站上月線，並沿5日線走升，表現較加權指數強勢，由於全球股市及台股仍屬空頭跌深反彈格局，且多數跌深個股股價反彈幅度驚人，上檔解套及獲利了結賣壓沈重，預期本周台股指數將在15800點到16300點間震盪。

分析師表示，大陸上海地區逐步解封，產業供應鏈可望恢復正常，有助於台股延續短線技術性反彈，不過，聯準會將於6月啟動縮表，並持續升息，雖然FED官員淡化一次升息3碼預期，惟美國近日公布的經濟數據不佳，擔憂經濟成長放緩，使得美股走勢動盪，操作上還是以具題材的個股為主。

本周台北國際電腦展開展，相關題材個股有表現機會，建議可逢低擇優短打操作，整體來看，選股以跌深半導體權值股、HPC與Server、汽車零組件、風力發電及高殖利率概念股為主。

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