香港知名公仔店發生1名孩童和父母在逛街時，撞壞1個價值20萬台幣的巨大天線寶寶公仔，母親發文寫下，雖然最後只賠了11萬台幣，但讓她壓力好大，並指控店家未將公仔圍住讓她覺得遭到詐騙，貼文一出，在網上引起熱烈討論，對此該公仔店也緊急發文澄清，希望不要引起不必要的誤會。

公仔店澄清聲明稿。（圖／翻攝臉書自屯門友）

香港1對父母帶小孩去逛知名公仔店，怎料孩童一個不小心撞壞價值5萬2800港幣（20萬台幣）的巨大天線寶寶，母親表示，當天突然聽到一聲巨響，轉身後員工第一句話就告知她，兒子踢到價值20萬台幣的公仔。她和老公馬上道歉並賠款，也自認為把小孩教好，但事後母親發文指控，店家未將公仔用圍欄圍住，也無任何相關警告標示，雖然最後以3萬多元港幣（11萬多台幣）買單，但這次的慘痛教訓讓她直呼，壓力好大以後都不敢帶小孩逛街了。

該母親還說，在看到在網路上流傳孩子不小心碰到公仔的影片，明明輕輕碰到一下，公仔就「砰」一聲倒地，讓她覺得相當不合理，覺得自己遭到詐騙，此事件在香港社交媒體上鬧得沸沸揚揚，有人聲稱這隻公仔僅要1180港幣（4447台幣），也有人說這已經是業者第4個被破壞的公仔了。

對此店家發文澄清，針對現時於社交媒體上備受關注、於昨（22日）發生之大型擺設損壞一事，本公司為免有人散播謠言，誤導視聽，現作以下聲明：我司在該事件發生時已經即時處理並在雙方同意下徹底解決，處理方法亦是由事主主動提出。

有關擺設的售價，該大型擺設實為首版印刷之原型品，官方之預售價格為 52800港幣，原型品之成本涉及多方面的費用，包括版權及設計、研發及打造模具、擺設的加固包裝費及運輸費等。而該擺設僅作觀賞之用，並沒有承受壓力的韌性。其同款產品之25cm版本為1180港幣。我司並沒有收取多於該貨品之售價。

該擺設從去年11月開始已於現位置展示，其間並沒有為客人帶來任何不便。我司亦會重新審視所有擺設的展示安全。有鑒於事件至今已為雙方帶來不必要之輿論壓力，我司將主動聯絡事主跟進事件。我司將會汲取本次經驗，避免同類事件再次發生，繼續致力成為大家喜愛之玩具平台。最後，十分感謝各位市民對此事之高度關注，並在此呼籲各位市民，為事主的隱私，避免轉發含有個人資料的任何訊息。