歐洲股市周四收高。在英國公布新刺激計畫之下，零售業帶動股市上漲；而美聯準會堅持其貨幣政策收緊的步驟，也推進風險偏好。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲3.40點或0.78%，為437.71點，為連二漲。零售股上漲4.7%。

英國主要零售商Ocado、瑪莎百貨(Marks & Spencer)、Next、英聯食品(Associated British Foods)都上漲了4.4%至11.5%之間，他們都希望150億英鎊(約190億美元)的支援家庭新計畫，能夠協助那些受困於高漲能源價格的家庭，鼓勵他們繼續消費。

奢侈股同步走揚，LV母公司LVMH集團大漲3.7%，報571歐元，為大盤上漲帶來最大助力。

美聯準會周三公布會議紀要，顯示官員同意在未來兩次會議升息50個基點，以遏制上升的物價，並討論了如果七月通膨放緩時，暫停升息的可能。

線上交易平台IG的首席市場分析師Chris Beauchamp說：「儘管聯準會會議紀要並未給貨幣政策前景帶來多少影響，但是至少它們平息了人們對於加快緊縮腳步的擔憂」。

除了找尋便宜貨之外，周四彈高似乎沒有具體理由，這讓投資人擔心，股市下周是否會出現激烈逆轉。

市場經歷了動盪的一周，Stoxx指數勢必在本周再次下挫，主因為投資人擔心央行收緊政策、俄烏戰爭及大陸新冠疫情對經濟增長造成的影響。

根據路透一項調查，基金經理們預計，到今年底Stoxx 600指數將升至450點，僅比目前水準高出約3.5%。

公用事業股跌1.2%，限制了大盤漲幅。英國自來水公司聯合公用事業公司(United Utilities)在警告今年成本上升後，暴跌6.6%。英國其它公用事業企業也因擔心能源「暴利稅」將延長，讓相關公司下跌。

英國電信(BT)下跌2.3%；該公司最大股東Patrick Drahi擬將其持股增至18%之後，英國對該交易展開國家安全審查。

包括瑞士、瑞典和芬蘭在內的歐洲部分股市因當地假期而關閉。