快篩陽性通報流程。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

確診常設站。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

提供視訊診療的醫療院所。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

提供視訊診療的中醫診所。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

快篩陽性者通報流程。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天26日新增新冠肺炎本土確診1700例，衛生局指出，民眾使用家用快篩檢測陽性，經醫事人員確認即為確診，全縣設置4大篩檢站及6大醫院一站式診療「得來速」服務，提供診斷評估、診療、開立藥物等一站式診療服務。

衛生局長張蕊仙表示，中央修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，26日起民眾使用家用快篩檢測陽性，不分年齡及族群，經醫事人員確認，即可研判為確定病例。因應「快篩陽性即確診」政策，衛生局將社區篩檢站及醫院採檢轉型，包括6家醫院及4個社區篩檢站，26日起，將提供診斷評估、診療、開立藥物等一站式診療「得來速」服務，民眾快篩陽即可透過視訊或現場醫療、並領取藥物。

快篩陽性民眾除到一站式服務站就醫外，也可透過基層診所視訊診療，衛生局媒合基層診所加入視訊診療服務，目前視訊診療診所有86家，其中西醫54家（可確認診斷通報及開立抗病毒藥物）、中醫32家（可開立清冠一號）。

民眾可上衛生局官網COVID-19疫情防治專區，快篩＝確診 頁面點入可看到視訊診療相關程序及名單，民眾自由選取離家近一點的或平日習慣就醫的診所，再由親友代為領取藥物。

提醒民眾預約視訊診療或前往社區篩檢站、醫院，請醫師評估確認快篩陽性結果時，請配合自行快篩陽性後，於快篩試片上寫上姓名及檢測日期，並將陽性快篩試片及健保卡放在一起拍照。

如需到現場請醫師確認，應以夾鏈袋或塑膠袋密封包好攜帶至院所，配合醫師視訊或現場評估時出示判讀陽性快篩試劑。外出時務必佩戴口罩，勿搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送。

另外，為鼓勵長者完全接種疫苗，65歲以上長者及55歲以上原住民，6月底前施打疫苗，均可拿到500元超商禮劵，並加碼每人發送2劑快篩試劑，衛生局也獲中央所配發的兩劑單劑型快篩試劑2520劑，今日配發至各衛生所配合執行。