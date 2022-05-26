兩岸本土新冠肺炎疫情及通膨升息，打亂電子產業擴產腳步，設備廠牧德(3563)謹慎因應市場變化，牧德表示，以訂單能見度來看，下半年有機會比上半年好，但還是得看客戶擴產及裝機進度是否如期。

牧德今天舉行股東會，牧德是全球唯一一家光學檢測設備一條龍供應商，研發能力強是公司的核心競爭力，目前全球前100大PCB廠就有90%以上是牧德科技客戶群，公司也持續開發自動光學檢測2D/3D量測、線路檢查及外觀瑕疵檢查的三大核心技術，並自109年成立智慧影像研發中心，投入更多的研發資源開發新產品，公司亦切入異業結盟的利基型產品「電測機」，設備主要針對HDI、5G、汽車板高階線路所開發，希望能進一步提升公司長期競爭力、業績與利潤。

俄烏戰爭及通膨讓材料成本大增，且台灣及大陸本土新冠肺炎疫情爆發，加上終端需求明顯減弱，連帶PCB廠擴產進度也受到影響，牧德今年前4月合併營收為8.02億元，年減12.77%，不過牧德表示，以訂單能見度來看，下半年有機會比上半年好，但還是得看客戶擴產及裝機進度是否如期。

牧德2021年合併營收為27.5億元，年增14.7%，營業毛利為16.94億元，年增11.51%，稅後盈餘為8.26億元，年增26.27%，每股盈餘為18.51元。