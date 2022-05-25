美國高檔連鎖百貨公司Nordstrom Inc上修全年獲利和營收預測，成功靠著富裕階層的消費者需求克服創下數十年新高的通膨壓力。受此激勵，Nordstrom周二盤後股價大漲11%。

Nordstrom公布第一季總營收年增18.7%，為35.7億美元，遠優於市場預期的32.8億美元。經調整後每股虧損為1美分，亦優於市場預估的每股虧損5美分。

財務長Anne Bramman在財報發布後的法說會上表示，目前我們尚未見到通膨引起的成本壓力對顧客開銷造成衝擊，我們認為這是因為我們的客群收入較高，以及其消費力較具韌性。

儘管通膨高漲，但精品公司Ralph Lauren也同樣看好全年利潤可望改善。

Nordstrom和Ralph Lauren的樂觀展望，與同業Kohl's以及零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）和Target形成鮮明對比，因失控的通膨排擠了消費者支出，導致其營運受到重創。

Nordstrom表示，為了應付不斷升高的成本因而在上季提高價格，但迄今需求仍然保持強勁。

重返辦公室和社交活動的美國人開始採買設計師品牌服飾與鞋類，Nordstrom旗下旗艦店第一季淨營收大幅成長23.5%，已經超越疫情爆發之前的水準。

不僅高檔業務大有斬獲，其平價事業Nordstrom Rack上季營收亦成長10.3%，主要受惠於客流增加和庫存改善。

該公司將全年營收增長預測從介於5%～7%上修至介於6%～8%，將全年經調整後每股盈餘預測從介於3.15～3.50美元調升至介於3.38～3.68美元。

Nordstrom並宣布將實施新一輪庫藏股計畫，規模為5億美元。