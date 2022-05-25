宏碁(2353)今（25）日舉行全球營運暨亞太業務分享會，共同營運長高樹國表示，電競及商用產品仍為主要成長動能，且受通膨影響比率相對較低。整體而言，後疫情時代市場就是回到疫情前狀況，公司將把握機會提供合適產品，並伺機補足較弱部分。

高樹國指出，後疫情時代如何細分市場非常重要，且大環境及通膨會使消費者更計較支出能否更符合使用需求。宏碁對於市場需求擁有最快的反應能力，為未來PC廠勝出的關鍵，雖然不確定未來大家是不是都有好飯吃，但宏碁鐵定是能吃到最多好飯的公司。

針對目前庫存水位狀況，高樹國指出，由於大環境狀況真的不友善，因此目前庫存水位確實略高於往年，俄烏戰爭、上海封控、通膨等3點為最大主因。其中，通膨對終端市場產品需求的影響，依據不同應用有所差異，有些是消失、有些則是遞延。

高樹國表示，電競和商用PC產品仍為主要成長動能。商用PC在後疫情時代的需求復甦明確，在各部門中成長動能最高，由於分類多元，宏碁並未打算全面通吃，主要聚焦中小企業及SOHO族，推出更多能真正滿足客戶所需的新產品，而非一味的增加功能。

而宏碁在電競市場耕耘多年，跟競爭者的最大差異，在於別人沒有的產品公司有、大家都有的能做得更好，如前者有電競平台PLANET9打造生態系，後者則將裸眼3D功能導入、推出SpatialLabs系列產品。

而宏碁擴大環保綠能系列Vero產品線、導入裸視3D功能，高樹國認為，裸視3D確實相對小眾，還沒到可大量生產階段，但Vero產品本來就沒打算做到「高大上」，而是希望掀起漣漪效益，因此選擇大家都買得起的Aspire系列，願意多付一點錢來愛地球。

高樹國指出，商用及電競產品受通膨影響比率相對較低，前者為後疫情時代的剛需，頂多因通膨略為影響所需產品價格帶，電競沒有看到因通膨而影響需求。面對大環境逆風，宏碁由於最有效知道客戶所需，將用各種方式將產品運到所需市場，認為仍有其優勢。