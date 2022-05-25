2家外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，看好高端5G SoC(系統單晶片)的增長和旗艦天璣8000、9000對聯發科盈利的貢獻勝過4G市佔率的下降，且車用、WiFi 7也有不錯的進展，亞系外資維持目標價1172元、評等優於大盤，歐系外資也維持目標價1125元、評等買進。

亞系外資表示，受到通貨膨脹、美元升值、以及大陸封控和烏俄戰爭，侵蝕消費者預算，預計2022年智能手機出貨量為12.2億支，年減少10%。亞系外資認為，以第一季4G出貨來說，預計聯發科出貨量年下降26%，主要是因低於200美元的細分市場正在收縮，且紫光展銳正在獲得更多得市佔率，高通的出貨則因持續退出該市場的緣故，預計年減達46%。至於5G出貨，聯發科第一季的出貨量恐不及高通、季減少8%，高通則增長6%，相信這反映客戶特定的趨勢(高通品牌優勢)和特定細分市場的趨勢(毫米波)。

亞系外資表示，聯發科、高通的5G出貨量自去年下半年以來，規模和市場份額持平，反映客戶的產品發布、季節性、晶片發布時間等，更重要的是，兩家公司的平均售價都在增加，聯發科第一季的行動SoC晶片ASP季增長40%、至22美元，高通則增長22%、至45美元。

亞系外資強調，相信高端5G SoC的增長和旗艦天璣8000、9000對聯發科盈利的貢獻勝過4G市佔率的下降，故維持目標價1172元、評等優於大盤。

歐系外資表示，聯發科管理層重申2022年營收年增20%的目標，但有鑑於大陸封控、通膨等問題，預估聯發科營收年增落在16%，略低於聯發科預計的20%。

歐系外資表示，在天璣9000系列，聯發科預期今年第二季、第三季會推出高達6款以上的旗艦手機，上半年以大陸市場為主、下半年則以海外市場為重心；天璣8000系列，預期今年第二季、第三季推出高達10款旗艦型手機，以大陸、印度、東南亞、歐洲市場為主。另外，聯發科也推出天璣1050，是首款5G毫米波SoC(系統單晶片)，也預計在下半年交付給全球客戶，還有車用、WiFi 7等產品也都如進度發展，車用將在年底會有終端產品推出，WiFi 7開發似乎進一步趕上全球進度。整體來說，維持聯發科目標價1125元、評等買進。