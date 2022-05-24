周二公布的初值資料顯示，歐元區五月商業活動的成長有所放緩，但是仍保強勁。生活成本危機削弱了消費者的消費力；另外，原物料的短缺也影響了製造業擴張。

標普全球綜合PMI五月的初值來到54.9，低於四月的55.8，也低於路透調查預測的55.3。

標普全球首席經濟學家Chris Williamson說，歐元區經濟在五月維持了具有韌性的增長，受重創的製造業，削弱了蓬勃發展的服務業表現。

歐元區五月的服務業PMI從57.7降至56.3，低於路透調查預測的57.5；大幅上漲的物價，讓一些消費者保持縮手謹慎。

服務業需求減弱，新商業指數從56.6降至55.2，但是企業增加人手的速度確比四月更快。

製造業的PMI初值從55.5降至54.4，低於路透調查預測的54.9，也是自2020年11月以來的最低值。但是產出指數從50.7升至51.2。

中國再度實施的新冠病毒封鎖和俄羅斯入侵烏克蘭，干擾了剛剛從疫情中復甦的供應鏈，導致成本飆升，並阻礙了原材料。

製造業的投入和產出價格居高不下，工廠經理人將上漲的材料成本轉嫁給了客戶。工廠出廠價格指數從四月創下的77.3的創紀錄高位，小幅回落至76.0。

監測未來一年預期的未來產出指數，從2020年7月以來的最低點60.5降至59.6，顯示了未來可能還會失去更多動能。

Williamson說，「服務業的反彈還能持續多久，仍有待觀察，尤其是考量到生活成本不斷上升；而製造業的疲弱仍是一個令人擔憂的問題，因為工廠的不景氣已經顯露出跡象，並已蔓延到服務業經濟的某些領域」。