IPC廠廣錠(6441)去年每股虧2.88元，110年度董事會決議不分派股利，並於下周二召開股東會。廣錠表示，大陸疫情封城封控導致料進不來，出貨受到影響，對營運成長有阻，不過目前目前上海逐漸解封，樂觀看待開放後就會好轉，目前大陸、歐美市場還是要等兩三個月改善情況，法人預估，轉盈時間點延至第三季，不過三大業務，今年接單展望仍佳，營運具備轉機題材。

外資已連5日敲進力挺下，廣錠周五收漲2.05%報47.4元，收復季線，劍指月線。

廣錠因應業務的轉型調整，在出售中壢廠房之後，今年4月份董事會通過擬取得不動產，土地為新北市汐止區保安段584地號(權利範圍11452274377/59893700000)，土地面積1145.2255平方公尺(346.4307坪)，建物為新北市汐止區保安段1443、1444、1454、1455建號及平面車位32個，建物面積5569.4102平方公尺(1684.7466坪)，交易總金額3億3150萬元，每坪約16萬3206元，交易相對人為皇鼎(5533)，取得目的為營運自用，購入不動產廠房即用以生產充電樁與博奕等設備，而規格較大的儲能系統設備仍會在桃園蘆竹廠生產，公司逐步將焦點放在疫後博弈、零售商機以及趨勢的儲能代工業務。

廣錠第一季營業收入1.23億元，年減近5成，但本業好轉、業外也有收益補氣，虧損從去年同期的每股1.16元大幅收斂到虧損0.11元，原本預計第二季可望單季轉虧為盈，但又逢大陸疫情封控，廣錠前4月營收1.65億元，年減70.76%。

廣錠營運高層經電訪表示，大陸疫情封城封控導致料進不來，出貨受到影響，對營運成長有阻，不過目前目前上海逐漸解封，樂觀看待開放後就會好轉，全球共識均為與病毒共存，歐美市場也是等待賭場開放推動博弈業績動能，狀況也尚未完全復甦，現階段還是要等兩三個月物流、缺料狀況更加改善，法人預估，原先第二季營運會有所改善，目前來看轉盈時間點評估要延至第三季。

廣錠博弈業務，可望隨著歐美接封商機湧現而逐步復甦，催升訂單增溫，而電動機車換電站業務也持續壯大，購地即為兩大業務需求，儲能系統業務方面，在碳中和題材熱絡下，未來綠電需求確立，長期業績也有望逐漸發酵，今年接單展望佳，營運具備轉機題材。