43歲王姓男子自2017年起招攬民眾投資地下期貨，並以高薪聘雇業務員call客、吸金，士檢18日指揮調查局，搜索王嫌中山區辦公室，查扣現金2700多萬，另有1部保時捷休旅車，檢方經複訊後，19日諭令王嫌50萬、姚姓共犯10萬交保，其餘7人請回。

檢調指出，王男未設立公司行號，卻在北市中山區承租辦公室，招聘業務員打電話攬客，販售「台灣加權指數期貨」商品，強調不收手續費、保證金，藉此引誘民眾投資加權指數，初查客戶超過百人，交易金額近億元。

王男以每月3萬元底薪，3000元全勤獎金招募業務，業務每月須招攬6人，客戶每下單100萬，業務可領取5萬紅包，藉業務員推銷商品，吸引想要「以小博大」民眾上門。

檢調經循線追查，18日前往王嫌辦公室、住處搜索，依違反《期貨交易法》中未經許可經營期貨業務，傳訊王在內的9嫌，士林地檢署漏夜複訊後，諭令王及姚姓女主管，各依50、10萬交保，其餘7名業務員請回，另持續釐清洗錢及暴力討債等不法內情。