樺漢(6414)受惠於系統整合、設計製造業務接單持續暢旺，目前樺漢在手訂單金額總計已超過1300億元，2022年業績展望佳，且預估營收將逐季成長，法人維持對樺漢買進的投資建議，目標價從202.5元上調至246元。

外資續買超下，樺漢早盤一度衝上212.5元、上漲6.51%，收復200元大關，盤中上漲3.51%報206.5元，站穩所有短均。

由於3大業務營運狀況均受淡季影響，樺漢第一季營收減少至242.72億元，季減19.49%，雖然毛利率提高至21.03%，但本業表現仍較去年第四季轉差。此外，樺漢第一季認列可轉債評價損失等金融資產評價損失1.12億元(去年第四季為2.72億元的評價利益)，加上S&T AG認列的政府研發補助款金額亦低於去年第四季(樺漢的其他利益多數來自於此，去年第四季、今年第一季分別為6.43億元、3.71億元)，故樺漢第一季稅後淨利減少至3.14億元，季減33.71%。

展望2022年，法人預估，樺漢營收年增24.68%，動能主要來自系統整合、設計製造。其中，系統整合業務受惠於半導體廠積極增加資本支出，2022年以來接單持續暢旺，帆宣(6196)今年3月在手訂單金額已達600億元(高於去年2月的583億元、去年12月的491億元)，預估2022年系統整合業務的營收年增49.50%。至於在設計製造業務的部份，受惠於金融/零售、博弈/彩票、工業網路安全等垂直市場需求熱絡，目前在手訂單已達250億元，預估2022年相關業務的營收年增19.28%。

金雨(4503)今年5月13日決議以每股19.73元的價格私募普通股8600張，樺漢預計透過持股100%的轉投資公司樺成取得5000張(其餘3600張則由興亞營造取得，其為金雨法人董事)。法人認為，此次樺漢參與金雨私募將強化雙方合作關係，若就對樺漢影響而言，除零售產品線有機會打入金雨客戶的供應鏈外，近幾年樺漢博弈產品線擴及大型機台訂單，預估亦有助於提升樺漢在此一領域的競爭力，不過實際成效發揮時間及受惠程度則尚待觀察。