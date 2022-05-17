工業電腦大廠樺漢(6414)周二受邀元大證券舉辦之線上法人說明會，分享公司產業概況、營運成果及未來展望。以目前三大事業體在手訂單逾新台幣1300億元，今年第二季營收與淨利挑戰雙位數成長。三大事業之業務引擎動能全開，助力今年營收、獲利表現遞出季季高的優異佳績、可望優於整體產業市場的水準。展望2022年，樺漢對整體營運維持審慎樂觀看法。

2022年是樺漢IPC3.0雲地整合轉型升級元年，集團將積極整合三大事業以及合作夥伴的產品技術(X86+ARM、軟硬整合、AIoT雲網結合)、資源整合(技術+產品、供應鏈+製造、全球行銷)，並在業務開拓主軸上射三箭，協助客戶，包括一、企業雙轉型(數位轉型、綠色轉型)，二、雲軟硬整合(工業元宇宙、淨零元宇宙)，三、供應鏈重組，以綠色供應鏈、製造與營運在地化等不同的需求，創造集團未來營運長期成長動能，搶攻全球ESG、工業元宇宙龐大市場商機，並助力成為工業電腦產業發展領導先驅。

董事長朱復銓以「多元多角模式」擴大市場版圖。觀察2020年前十大碳排企業排碳量占全台灣即有近4成，為滿足政府2050淨零碳排路徑規劃，已掀起各企業對於ESG、淨零碳排、碳中和等的重視，加上AIoT、工業元宇宙市場等催動相關產品應用持續增加，推進工業電腦產業相關供應鏈勢必要整合升級，這也是樺漢近兩年來積極邁向IPC3.0的主要原因。

根據歐盟碳邊境調整機制(CBAM)規範，台灣廠商對歐盟自2023年起強制揭露碳排放，且應負的稅額自2026年將來到新台幣336億元，而又根據綠色和平基金會及中研院的報告，到2045年後，台廠每年要付的稅額將會超過2600億元，2050年達碳中和/淨零碳排，可見台廠綠色革命已開始倒數計時。樺漢鎖定電力與工業、交通與運輸、建築三大市場，提供「雲化ESG賦能科技」雲地整合服務，其係遵循三大國際ESG準則(GRI、SASB、TCFD等)，提供六大環境永續規範與認證，並與淨零碳的Google雲合作，將企業機關碳排放量正負抵銷，達成碳中和，協助淨零排放及ESG報告揭露，有望滿足客戶在2030年減少30~50%的碳排。

不僅如此，「雲化ESG賦能科技」更以一套完整數位雙生(Digital Twin)及3D可視化智能平台，同時也提供混合雲之雲地整合與建置，協助企業快速導入從地端設備、網路、資料、到雲端資安等多達6層的安全機制、全球安全認證與監控管理，運用Google Cloud創新安全性技術，內建的防護機制和全球網路，確保機構防護機制與身分識別資料的安全無虞，再加上Google 傳輸資料的加密、金鑰與授權的資料保護，來提升企業機構ESG達成更安全、有韌性、具競爭力的永續發展，是日前樺漢「雲化ESG賦能科技」獲得包括金融、政府等機構單位的詢問度及採用的關鍵，隨著更多企業導入「雲化ESG賦能科技」服務，將為集團未來營運增添新一波成長動能。

樺漢2022年累計第一季合併營收為新台幣242.72億元，年增20.2%，以地區別營收來看，以北美市場需求最為強勁，第一季業績明顯年增65%，主要係主要娛樂博弈、金融等客戶對於智能零售、金融、彩票機等相關產品的需求強勁增溫所致，而亞太、歐洲市場則分別年成長25%、6%，齊步挹注集團營運在產業景氣嚴峻的考驗、股本膨脹下，仍逆勢遞出稅後歸屬於母公司淨利年增59.6%，創單季獲利歷年同期新高，EPS創歷史同期次高的優異成績單，整體表現可謂優於預期。

展望2022年，樺漢對整體營運維持審慎樂觀看法。累計2022年前4月合併營收達新台幣323.9億元，年增19.0%，不僅再度繳出改寫歷年同期新高的紀錄，也為第二季營收保持年增率正成長的態勢寫一個定心丸。以目前三大事業體在手訂單逾新台幣1300億元，今年第二季營收與淨利挑戰雙位數成長，其中設計製造今年在手訂單達250億元成長動能為金融零售、博弈彩票、工業網安；品牌通路今年年業績目標15億歐元，成長動能為軌道交通、工業通訊、物聯網軟硬整合；系統整合今年在手訂單達600億元；成長動能為半導體廠務、半導體設備、先進製程技術。

依照掌握到的物流與生產排程來看，BB Ratio一樣維持在1.25~1.3的水準，樺漢以期隨著後續料況到位、疫情緩解，BB Ratio有機會於第三季來到1.2，再加上位於匈牙利的布達佩斯工廠預計將於今年第三季完成後續相關程序，有助擴大歐美市場業務發展，提供智慧金融和智能零售客戶完整產品解決方案，三大事業之業務引擎動能全開，揚帆逆風前行，助力今年營收、獲利表現遞出季季高的優異佳績、可望優於整體產業市場的水準。