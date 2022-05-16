興櫃電商股騰雲（6870）法說會16日登場，代理發言人史美圻表示，近年騰雲營收、稅前淨利成長，主要是因為商業模式奏效，加上海外市場逐漸做出成績，營收占比拉高，以及規模經濟效益顯現，帶動去年營收獲利繳出好成績。展望2022年，史美圻指出，在疫情帶動的數位轉型增加下，2022年營收獲利表現將有望持續向上。

騰雲是零售解決方案服務商，2021年11月在興櫃戰略新板掛牌，主要提供各商業場域業者客、商、金流的服務，協助客戶建置線上線下整合的OMO虛實融合的生態體系，去年9月及今年2月，更分別成立騰創數析專注於資料分析顧問及導入服務與騰加數位專注於智慧零售場域應用。

2021年騰雲稅後淨利4,900萬元，年增118％，淨利率達13％；毛利率則由2020年的67.38％下滑至62.60％，主要是因為各專案性質不同而導致波動。2021全年每股純益3.22元。

今年第一季，騰雲營收1.12億元，年增41％，值得注意的是，騰雲海外市場動能強勁，且在中國、東南亞等市場都設有據點。主要是因為協助三井上海金橋Lalaport、三井上海蓮花路Lalastation、三井馬來西亞Lalaport等的OMO客、商、金流解決方案建置，2021年來自海外市場的營收年增逾6成，占總營收約3成，較2020年提升。目前海外營收已經突破億元大關，預估未來將持續向上。

騰雲表示，今年也將與不同的國際級策略合作夥伴協助永旺東南亞、誠品馬來西亞等大型商場進行解決方案建置。騰雲表示，此拓展不僅認列當年度的一次性收入，更持續墊高騰雲的軟體服務收入(SaaS)，長期貢獻公司營收。

騰雲表示，以收入結構來看，騰雲2021年一次性收入佔約66.59％、持續性收入占約33.41％，現在是透過一次性收入慢慢養大持續性收入，未來期望可以讓持續性收入繼續增長，為營運持續帶來穩定現金流。