服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST），推出能在設計簡單、注重成本的消費性與工業應用中，加入非接觸式手勢控制的解決方案。該解決方案包括意法半導體的VL53L5CX FlightSense飛行時間（Time-of-Flight，ToF）多區測距感測器和免費的工程開發用軟體。採用ToF感測器的姿態辨識是一項突破性的人機互動技術，讓使用者能夠與各種設備進行複雜的互動。

手勢控制人機互動最初是高階汽車的一項功能配置，現在則可以改善並加強多種設備的人機互動方式，包括廚房電器、溫控器、智慧家庭控制、智慧照明控制、筆記型電腦、AR／VR頭盔、平板電腦和智慧型手機。此外，在當前的使用者介面如果能夠解讀非接觸式手勢，則有助於防止傳染病透過自動販賣機、售票機、電梯控制按鈕、互動式多媒體螢幕等設備傳播。

現在意法半導體的VL53L5CX多區ToF測距感測器和最新的配套軟體，可以使大眾市場應用手勢偵測變得更簡單和更經濟。感測器和軟體配合可以即時計算手部的X／Y／Z軸坐標，啟動手部追蹤，辨別點擊、滑動、高度控制等手勢。

傳統的手勢辨識系統通常使用相機的機器視覺技術，這類技術成本較為昂貴，且侵犯隱私；而意法半導體的解決方案有別於機器視覺解決方案，讓設計人員能夠打造出具備使用者隱私保護、更低功耗，與更好的手勢辨識系統，並且可以在黑暗中運作，無需外部光源補光。意法半導體的輕量級手勢辨識演算法可以在低功耗微控制器上運行，佔用很少的系統資源，因此易於整合至現有應用中。

意法半導體執行副總裁暨影像事業部總經理Eric Aussedat表示，目前的市場趨勢正在使邊緣裝置變得更容易入手、更節能、更先進，且更強大，而ST的FlightSense影像產品組合等技術正在引領市場趨勢。現在，該產品組合增加了免費的即用型軟體，有助於在各種消費性和工業設備中整合手勢辨識技術，實現非接觸式控制。