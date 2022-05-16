近年節能減碳議題越來越熱，加上《氣候變遷因應法》草案出爐，帶動綠電買氣更加火熱。智慧能源品牌泓德能源（6873）旗下子公司星星電力自2021年取得售電業執照後，已為國內玉山銀行、台灣大哥大等金融、電信行業龍頭業者轉供超過750萬度綠電，預計今（2022年）年下半年可轉供2,800萬度綠電，累積轉供綠電度數居全台灣之冠。

泓德能源今年辦理現增，股款12.3億元以全數收齊。今年4月單月泓德能源營收為2.22億元，年增28.5%。

泓德能源總經理周仕昌表示：「泓德能源始終朝著『智慧綠能隨手可得』的目標前進。在綠電轉供的實績上，由於泓德能源擁有自己的太陽能案場，可提供充足且穩定的綠能，並透過綠電顧問模式及 TITAN 智慧綠電系統檢視用戶用電情形，為用戶媒合與購買到最合適的綠電讓 RE100 不再只是口號。」

有別於其他單純販售綠電的售電業者，星星電力從「綠電顧問」的角度出發，根據企業用戶提供的電費單，透過星星電力自主研發的 TITAN智慧綠電系統分析企業用電狀況，並給予節能、綠電使用以及能源最適化的三合一解決方案，協助企業從根本打擊用電痛點。

舉例來說，在節能部分，星星電力透過 TITAN 智慧綠電系統給予用電設備最佳排程，提供企業用戶最佳節能計畫。其次，在綠電使用部分，依據台電現行綠電轉供制度，若發電及用電端無法高度媒合用電，將被認定為非綠電使用，因母公司泓德能源自有太陽能案場，星星電力即可依照不同企業用戶給予穩定且充足的綠電。最後是能源最適化，TITAN 智慧綠電系統利用 AI 演算找出最佳綠電使用方式，提升綠電使用占比。三合一且完善的綠電轉供方案，幫助企業用戶不再為了購買綠電而煩惱。

泓德能源今年三月辦理的現金增資案日前已收足全數股款，總金額達12億3千萬，每股認購價格為新台幣82元，有助於在綠能領域持續拓展版圖。此外，泓德能源在發電與儲能領域雙雙繳出亮眼成績單，不僅在嘉義縣打造全台單區最大複合型漁電共生案件，更在台南市柳營區開發台灣最大單一儲能容量案場。預期建構發電、儲能與售電綠電金三角，朝智慧綠電公司目標更進一步。