為確保能在維持現有戰力之餘推進先進技術研發，以對抗海軍規模不斷擴大的中國大陸，美國海軍將在研發下一代驅逐艦DDG(X)的同時繼續採購第3批次勃克級（Arleigh Burke-class Flight III）神盾驅逐艦。「美國海軍學會新聞網」（USNI News）12日則報導，國會正考慮一項5年期的採購協議，最多將包含15艘勃克級Flight III。

2名熟悉內情的消息人士告訴USNI News，美國國會考慮授權一項5年期的協議，讓美國海軍在2023至2027財年期間採購10艘勃克級Flight III，並可再額外購買5艘同級艦，即最多可達每年3艘，建造作業由緬因州巴斯鋼鐵造船廠（Bath Iron Works）及密西西比州英格斯造船廠（Ingalls Shipbuiling）共同分攤。

該數字遠遠超過美國海軍的計畫，該軍種先前在2023財年預算需求中，要求於2023至2027財年期間採購9艘勃克級Flight III，並可再額外購買1艘同級艦。USNI News指出，共和黨議員原本提出將協議上修至最多可採購11艘，結果在兩黨對中國大陸海軍規模的共同擔憂下，上限直接飆升至15艘。

先前在美國海軍工程師學會（American Society of Naval Engineers）的一場座談會中，美國海軍水面作戰需求負責人、海軍軍令部長（CNO）辦公室水面作戰處處長施里森（Paul Schlise）少將表示，他目前的首要任務是確保勃克級Flight III準時交付，次要任務是確保該級艦的採購預算；但美國海軍也將同時推動下一代驅逐艦的研發，因為勃克級Flight III雖然戰力強大，是通往未來的橋梁，但「不是未來本身」，因為其船體仍為1980年代設計，難以容納更多未來技術，如更長程的極音速飛彈、功率極高的雷射武器等。

施里森指出，雖然上述技術尚未研發完成，但下一代驅逐艦會預留足夠的空間、電力與冷卻需求等，先搭載成熟技術以迅速形成戰力，接著在數十年的服役時間內持續升級，不斷接收更強大的各式設備。

施里森並未提到確切的時程表，但他引述聯邦眾議院軍事委員會成員蓋拉格（Mike Gallagher）1月的發言，當時蓋拉格呼籲美國海軍未來約10年內每年採購2艘大型水面作戰艦，並在其中3至5年內完成每年2艘勃克級Flight III到每年2艘下一代驅逐艦的轉換。