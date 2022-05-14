美國籃球明星格林納（Brittney Griner）今年2月因涉嫌持有毒品在莫斯科機場遭逮，俄羅斯國家通訊社報導，法院今天宣布延長她的審前羈押期至6月18日。

法新社報導，格林納是兩屆奧運金牌得主、美國女子職籃（WNBA）冠軍，今年2月17日在莫斯科的機場遭逮捕，被控攜帶含大麻油的電子菸菸匣，最高恐被判處10年監禁。

俄國塔斯社（TASS）根據一名法院代表說法報導，莫斯科近郊城鎮希姆基（Khimki）的法院決定延長拘留格林納直至6月18日。

華府上月表示，31歲的格林納遭到俄方「不當拘留」，已將此案交給負責人質問題的美國特使。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，美國駐莫斯科大使館一名領事官員今天在聽審間隙與格林納見了面。

身高206公分的格林納被視為最偉大的女性籃球運動員之一，她在場上戰功彪炳，部分原因在於她優秀的灌籃能力。格林納在美國賽季尚未開打之前赴俄羅斯打球，這是美國籃球明星賺取額外收入的常見做法。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1110514