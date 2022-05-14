日經新聞報導，因俄烏戰事嚴重擾亂跨境業務，中國電子商務巨企阿里巴巴在俄羅斯的合資企業經已裁減四成員工。

據公司網頁，該合資公司是俄羅斯去年最多人下載的購物應用程式。公司在3月前的僱員人數約有一千。

報導引述一名員工說，暫時未知會否進一步裁員，需要視公司經調整後的虧損，以及俄烏戰事帶來的影響。