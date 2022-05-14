日媒：阿里巴巴俄羅斯合資企業裁員四成 10:492022/05/14 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖／中新社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日經新聞報導，因俄烏戰事嚴重擾亂跨境業務，中國電子商務巨企阿里巴巴在俄羅斯的合資企業經已裁減四成員工。 據公司網頁，該合資公司是俄羅斯去年最多人下載的購物應用程式。公司在3月前的僱員人數約有一千。 報導引述一名員工說，暫時未知會否進一步裁員，需要視公司經調整後的虧損，以及俄烏戰事帶來的影響。 北韓疫情爆發 尹錫悅擬送新冠疫苗 蕭茲：全球糧食供應短缺 俄羅斯要負責 #俄羅斯 #合資企業 #裁員 #報導 #俄烏戰事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏爆打 俄艦黑海起火狼狽返港 登陸艦險遭殃 12:042022/05/13 軍事 《國際產業》俄出手報復 推升歐洲天然氣危機 12:182022/05/13 財經 阿聯元首哈里發因病辭世 18年執政謝幕 23:592022/05/13 國際 法國指控伊朗無故拘留2名法籍人士 要求立即釋放 03:352022/05/13 國際 這7國出招了！大咖曝俄烏戰爭驚人內幕：他手上籌碼很多 12:002022/05/13 政治 北韓疫情大爆發疑與閱兵有關 金正恩戴口罩開會 14:022022/05/13 國際 影》太值！烏投不到2萬廉價彈摧毀俄1億T-90坦克 15:342022/05/13 軍事 不斷更新》準備好與普丁「面對面」 澤倫斯基曝先決條件 18:362022/05/13 國際 美擬在台海複製代理人戰爭 推北約亞太化 04:102022/05/13 焦點新聞 俄烏戰爭爆新變化 退役陸軍中將：這國佔上風 00:062022/05/14 政治 國戰會論壇》俄烏演繹話語權爭奪戰（譚傳毅） 00:002022/05/14 海納百川 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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