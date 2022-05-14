自古以來，科學家一直探尋太空事物的任何蛛絲馬跡，近日科學家首次嘗試，利用太空人從月球帶回的土壤種植物，沒想到實驗結果讓所有人大吃一驚，更是人類太空生存的一大里程碑。

綜合外媒報導，根據《通信生物學》最新一期雜誌的研究報告中，佛羅里達大學食品農業科學研究所教授費爾（Robert Ferl）及其同事，將美國阿波羅登月任務期間，蒐集而來的月球風化層土壤，用於種植即便在惡劣環境中也很容易生長的「擬南芥」（Arabidopsis thaliana），又稱阿拉伯芥，沒想到不僅種子成功發芽，還處於持續成長狀態。

研究員安娜（Anna-Lisa Paul）表示，由此可確定，「從月球帶回的土壤樣本不含有病原體，或其它會危害陸地生命的未知成分」，不過和種植於地球土壤的對照組相比，使用月球土壤種植的植物，其生長速度較為緩慢，根部發育不良、體型也較小。

For the first time ever, scientists have grown plants in lunar soil.



This @UF and @NASASpaceSci experiment using Apollo Moon samples could shape the future of sustainable astronaut missions to deep space. Dig into the story: https://t.co/ZtUvowKi8e pic.twitter.com/PWGzev7lmN — NASA (@NASA) May 12, 2022

安娜接著說，「在第6天以前，無論是月球土壤樣本還是對照組樣本，每種植物看起來都一樣；但在第6天之後，開始出現差異」，進一步分析發現，種在月球土壤中的植物反應，與生長在鹽分過多或重金屬土壤等惡劣環境中的植物相似。

但NASA生物學家莎米拉（Sharmila Bhattacharya）則樂觀表示，「任何事物的增長，都意味著我們有一個非常好的起點！」問題在於，日後該如何優化和改進，讓以月球土壤種植作物的技術更加完善。

事實上這是一項醞釀已久的計畫，舉凡與太空有關的生物實驗，通常都會經歷嚴格的審查，早在15年前便有科學家提出種植申請，直到18個月前才終於通過審核並交付執行。而此次實驗使用的月球土壤，部分來自1969年的阿波羅11號、12號任務，以及1972年的阿波羅17號任務。