後壁區農會今年一期與農民合作，試種6公頃的硬質玉米、4公頃大豆及1公頃多的高粱。（張毓翎攝）

台南市後壁區農會配合大區輪作轉作措施，推廣種植雜糧作物，9日辦理觀摩會，農民參加踴躍，有農友說，近來玉米價格好，對轉作有興趣；但也有人認為，後壁的土質適合種稻，且農民種植水稻行之有年，政府推廣轉作，從栽種、採收到收購，得提出良好規畫和誘因，否則難打動農友投入。

後壁區農會今年一期與農民合作，試種6公頃的硬質玉米、4公頃大豆及1公頃多的高粱。農會表示，今年1月初栽種的硬質玉米和大豆已接近採收期，另外高粱也在上個月初種植完成，今天在示範田區舉辦觀摩會，吸引140多名農友與會聆聽，場面座無虛席。

台南農改場副場長陳昱初、後壁區農會總幹事林怡歆及後壁區農會理事長蕭麗姿等人出席說明。陳昱初表示，近年劇烈氣候變遷，去年就面臨百年大旱的窘境，故鼓勵農民種植節水的雜糧作物，以因應環境變化；此外，政府也會用一切辦法來保障農民收益。

參加觀摩會的陳姓農友說，農民轉作考量因素，包含是否有機械來輔助生產、採收，利潤及行銷販售的市場，如果沒有規畫好，農友栽種意願恐不高。也有農民擔心，當地務農的人年紀大多較長，採收一定要有機械協助，且如果鄰田仍種水稻或休耕的話，亦不利轉作雜糧。

林怡歆說明，此次試種的硬質玉米交給畜產會收購，大豆賣給中都合作社，高粱則給金門酒廠，之後有興趣轉作的農民，農會全力協助媒合通路，至於機械化採收的問題，現在政府補助經費，讓農民申請採購大型農機具，因此還是鼓勵大家相揪作伙投入轉作。