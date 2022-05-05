面對農友陳抗與訴求，光豐農會總幹事張明發強調，農會均依法行政辦理，絕無黑箱作業。（羅亦晽攝）

2名光豐農會原住民籍理事與陳抗農友發生小衝突，經農會人員從中協調，才讓雙方冷靜，離開現場。（羅亦晽攝）

花蓮光復鄉近20名農友今（5）日在光豐農會門口抗議，認為農會理監事及小組核心幹部都是自己人，質疑選舉黑箱作業，要求農會體系全面改革。（羅亦晽攝）

花蓮光復鄉近20名農友今（5）日在光豐農會門口抗議，認為農會理監事及小組核心幹部都是自己人，質疑選舉黑箱作業，另有原民農友痛批，農會沒有保障原民小農，未善盡推廣行銷及輔導責任，讓青年看不到未來發展，要求農會體系全面改革。對此，光豐農會總幹事張明發強調，農會均依法行政辦理，絕無黑箱作業，無奈表示，「都是政治操作」。

務農15年的原民農友代表蘇建昌指出，光復鄉有8成60歲以下的原住民從事農業工作，耕作面積高達400多公頃，但因農會會員為一戶一人，資格與土地都在長輩手上，但這些長者多已無法務農，以致青年無法入會、申請融資等，且農會無善盡輔導及行銷推廣責任，只能讓農友自己拼死拼活，想盡辦法創業，「回部落從事農業的年輕人根本沒有發展空間」。

蘇建昌也質疑，農會20幾年來，理監事與小組幹部都由特定人士輪流擔任，有些幹部都已經70多歲，甚至殘障無法務農，「這些人能當幹部嗎」，完全失去公平性及專業性，且原住民籍理監事僅2名，還是配額，「不是透過會員選舉而出的人選，都不正常」，認為農會應要學習面對現代的社會問題，改革內部體系。

農友鄭桂鐘說，農會理監事都是自己人輪流擔任，甚至有不少會員農友反應，歷年都只能收到投票通知，從未收到可登記候選人的通知，質疑這些「被投票人」產生機制，痛批選舉黑箱作業，要求農會資訊透明公開，保障會員權益，農會選舉登記應書面通知。

光豐農會總幹事張明發強調，農會選舉一切均依法辦理，參選名單也有送至縣府進行核備，核准後才能成為候選人，絕無不法、黑箱作業一說，且只要符合入會資格，農會都很歡迎農友加入。

至於阻擋原民融資，無輔導、推廣農民產業，他更駁斥，農會並無不受理貸款辦理，只要合法、符合資格者都能辦理，農會也有提供低利貸款供原民農友申請，並努力研發紅藜、樹豆等農特產品，行銷在地特色農業。

張明發表示，農會均合乎法令規章辦理相關業務，同時也和陳抗農友溝通數次，不過地方的和諧與繁榮最重要，尊重農友陳抗與訴求，但他也無奈表示，「這一切都是政治操作」。

而此陳抗事後，2名原住民籍理事張進華、楊進光與蘇建昌也發生一段小衝突，經農會人員從中協調，才讓雙方冷靜，離開現場。2名理事認為，蘇的指控完全子虛烏有，強調大家都依法登記農會理監事的參選，都具相關專業能力，才能擔任內部核心幹部。