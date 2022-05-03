台南區農業改良場於六甲區舉辦節水雜糧大豆示範種植觀摩，到場農友踴躍。（台南農改場提供／劉秀芬台南傳真）

政府推動水資源競用區「大區輪作」制度，對於不種稻改種綠肥、景觀作物的農友，給予轉作獎勵及節水獎勵，台南六甲區原本一期作約有1000多公頃申報種水稻，今年一期有550多公頃配合休耕，台南農業改良場也於六甲區示範種植大豆，3日舉辦觀摩會，吸引60多名農友參加，對改種大豆都很興趣。

農改場表示，大豆是省水省工雜糧，為推廣大區輪作制，於今年首次實施大區輪作區的後壁與六甲區示範種植大豆、硬質玉米、釀酒高粱，主要是因此後壁與六甲種植稻米區較大，受影響的農民也較多。

農改場配合兩地特性，選擇種植不同品種的大豆，例如六甲區，因合作農友希望能省水省工，節省噴藥次數，因此六甲區示範田則採用豐產、抗白粉病的大豆台南10號，蟲害減少，噴藥次數可減少。後壁區大豆採用高雄選10號，豆香味較濃，是一般市場較受歡迎品種。

配合施作的弘昌穀糧生產合作社表示，農友於二期作種植大豆都有經驗，一期作因為收成季亦遇到梅雨季，因此較無人嘗試；主要的問題是，為搶在梅雨季前採收，要1月中旬播種，今年就遇到2月低溫多雨，延後生長速度；此外，各區田間土質排水性不同，農友也要先把排水做好。

有部分農友表示，今年申請節水獎勵後，也不知明年政策會如何變化，如果可以持續給予輪作節水獎勵，一期作改種雜糧也是不錯選擇，不過大家也都在看下半年二期作配合休耕面積，觀察稻作4選3成效。也有青農表示，租來的田都是就算休耕或改種雜糧，收益如何與地主協商，還是希望政府有明文規定。

此外，弘昌穀糧生產合作社表示，農友一期作若有意改種大豆，契作主會全力配合技術指導，也會議價收購，不用擔心銷路。