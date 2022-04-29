台中市議員張玉嬿29日建議台中市採取無人機噴灑皂素、導入蟲生真菌淡紫菌等生物防治，友善環境。（謝瓊雲攝）

天氣轉熱，荔枝椿象進入交配產卵高峰期，群蟲在果園、山區亂飛，台中市議員張玉嬿29日質詢時建議，可委託專業無人機噴灑皂素，並導入蟲生真菌淡紫菌防治荔枝椿象，以鼓勵農友減少農藥使用，友善環境。

荔枝椿象危害，吸食無患子科樹木的嫩葉汁液，導致龍眼、荔枝產量減少2至3成；不只山區、果園，校園或行道樹也常可見荔枝椿象蹤跡，受到驚擾就會噴出酸臭毒液，灼傷果實與人體皮膚。

張玉嬿表示，自己是農家子弟，荔枝椿象近年肆虐果園和校園，長期採化學防治易有抗藥性，5年前曾建議擴大培育生物防治的平腹小蜂，目前每年500萬隻，應可再提高育成數量；她建議仿效彰化縣，用無人機大規模噴灑皂素（即肥皂水），並評估是否導入台中農改場前年發表的蟲生真菌淡紫菌TCTeb01，以更友善環境的方式防治荔枝椿象。

農業局長蔡精強表示，依荔枝龍眼生長期及荔枝椿象生長階段，搭配化學法、物理法或生物法防治；今年預定針對11公頃廢耕果園，讓無人機升空噴灑皂素，後續由太平區農會與中興大學合作調查評估效益，若成效良好就將擴大辦理。

另外，委託霧峰區公所、豐原區農會飼育平腹小蜂生物，再輔導各區農會針對廢耕果園、有機及友善栽培區，3至5月間釋放，去年施行面積約51.4公頃，也將研議擴大釋放面積。

農業局表示，每年補助農民每公頃最高2000元的化學防治藥劑，今年申辦面積1600公頃，將請農委會加強開發新防治藥劑減少抗藥性。今年預計舉辦4場次教育宣導，鼓勵農民採用友善防治資材，並委託中興大學監測調查，掌握族群密度與最佳防治時機。未來若台中區農改場所研發的「淡紫菌TCTeb01」菌株，有授權廠商量化生產，將會研議採用。

張玉嬿說，希望找到更多荔枝椿象防治利器，有大顆的龍眼與荔枝可以吃，呼籲市府協助農民學習新的防治技術及觀念，並簡化多元生物防治申辦流程，鼓勵農友減少用藥，避免影響蜂群生存及果樹授粉，友善從農環境。

台中市副市長令狐榮達表示，對於議員建議採取平腹小蜂、皂素、淡紫菌等生物友善防治方式，十分贊同，將會請農業局和農會產銷班合作，鼓勵農民參加相關課程，也會跨局處合作防治。