立委楊瓊瓔從沒看過劍蘭的種球，她高興的說「外觀看起來好像紅蔥頭！」(陳世宗攝)

農委會以專案檢疫400萬顆種球方順利抵台，10日在后里美地公司開櫃提貨。（陳世宗攝）

后里區種植30多公頃劍蘭種球來自荷蘭，農委會防檢局公告自荷蘭輸入唐菖蒲(劍蘭)種球檢疫新規定，造成荷蘭種球來不及抵台，花農生計受到嚴重影響。經立委楊瓊瓔等人奔走，農委會以專案檢疫400萬顆種球方順利抵台，10日在后里美地公司開櫃提貨；楊瓊瓔說，29年首次遇到種球無法來台，還好種球已抵台，花農可馬上種植。

楊瓊瓔說，農委會訂定唐菖蒲種球輸入規定，要求輸出國檢疫證應加註「經田間檢疫或於輸出前經實驗室檢測未罹染INSV鳳仙花壞疽斑點病毒」，否則退運或銷燬，以控制傳入風險。新制去年8月於國內預告，去年11月行文荷蘭。

花農表示，國內唐菖蒲一般在2月進行種球催芽，4、5月間播種；因增加檢疫鳳仙花壞疽斑點病毒緩衝期太短，荷蘭檢疫量能來不及因應，致唐菖蒲種球遲遲無法裝船。后里花農苦等不到種球與貿易商聯名向立委楊瓊瓔陳情，盼暫緩實施。

楊瓊瓔2月中邀集農委會下鄉舉辦檢疫新規說明會，了解花農困境。會後台灣與荷蘭食品暨消費品安全署進行多次視訊會議，最後農委會同意專案進口於輸入時進行邊境檢疫，若檢出病毒者須整批退運或銷燬，才解決「無球可種」的困境。

歷經3個月漫長等待，后里花農終盼到種球進口來台，10日在后里美地公司開啟貨櫃，總共2只貨櫃、400多萬顆種球提供花農提貨種植。貿易商沈麗美說，這3個月期間，花農每天都催問「種球來了沒？種球來了沒？」壓力真的很大，一般每年需求5、6只貨櫃，這次專案進口2只貨櫃只夠種植一季。

年過七旬張姓及詹姓花農表示，一般過年就開始種植劍蘭，29年來頭一次遇到種球斷貨，花田荒廢長草還要納租，沒有收成、就沒有收入，煩惱到吃不下、睡不著，感謝楊瓊瓔幫忙解決燃眉之急。

農委會強調，鳳仙花壞疽斑點病毒，主要寄宿於唐菖蒲、蘭花、菊花、秋海棠、鳳仙花等，會造成植株發育遲緩、葉片壞疽影響蘭花及蔬果類生產外銷。台灣尚未發現鳳仙花壞疽斑點病毒紀錄，目前主要發生地區在歐洲、北美、紐西蘭、智利、日本、中國大陸；其中荷蘭、義大利列為A2級檢疫有害生物。