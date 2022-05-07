台南市六甲區林鳳營落羽松林旁農地又現花海。（台南市六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

近日經過台南市六甲區林鳳營落羽松林的民眾，發現一旁休耕稻田冒出一大片波斯菊花海，趁著疫情期間遊客較少，紛紛停下車來賞花拍照，舒緩一下心情。

六甲區林鳳營牧場旁有一片落羽松林，每年冬季落羽松變色季節，總吸引大量遊客前往賞景。六甲區公所近年除整理落羽松林附近環境，舉辦落羽松季活動，除了設計藝術裝置，種植花海，也請林地旁農田於二期稻作收成後，配合栽種花海造景。

今年落羽松季過後，隨著氣溫回升，落羽松葉子也轉為青綠，一旁配合休耕的農田因為翻耕，土裡的波斯菊種子又重新發芽，形成一大片花海。六甲區公所表示，六甲一期作約有552公頃辦理轉作休耕，多數栽種綠肥植物，落羽松林旁的農地也都有申請種植綠肥。

除了六甲落羽松林旁冒出花海，台南後壁頂常社區粨面宋江公園附近一塊農地，則出現百日草花海與玉米共存現象。頂常社區表示，該處農地約2分大，去年二期作收成後，社區灑下百日草種子，營造社區景觀，以吸引遊客到社區遊憩。

今年該處農田申請休耕，翻耕後種植玉米，未料百日草也隨著冒出芽、開起花來，農友只好讓兩種植物共存，形成特殊景觀。後壁農會表示，今年配合大區輪作，一期作休耕田與去年一期乾旱休耕面積差不多，有8成農友還是選擇種植青皮豆等綠肥。

頂長社區發展協會總幹事張美雪表示，社區租用農地今年原本是種植食用玉米，沒想到年初短暫的花海造景，在翻耕後又與玉米一起長出來，玉米估計在一個月即可採收，頂長社區決定開放遊客採玉米，歡迎民眾來後壁旅遊賞花，可以向社區報名採玉米。