「諾瓦瓦克斯」（Novavax）昨宣布，已向台灣食藥署提交新冠疫苗「NVX-CoV2373 」的緊急使用授權（EUA），盼提供18歲以上的成年人接種。食藥署長吳秀梅今表示，Novavax之前已提出申請，約在1周前提供補件資料，會盡量看看是否能在1個月內完成審查。

吳秀梅今出席食藥署國家級實驗大樓開工動土儀式時，接受媒體聯訪指出，Novavax剛剛來補件，之前有先提供製程資料，約在1個禮拜前提供了藥理、毒理、臨床資料，食藥署同仁們已在積極審查，會盡量看看能不能1個月內完成審查。

另一方面，聯亞疫苗也在上月重新申請EUA，盼提供成年人接種。吳秀梅表示，我們同仁們也會看看送來的資料如何，目前還在審查。

針對今日國家級實驗大樓開工動土，為地下3層、地上10層的建築物。對此，吳秀梅表示，疫苗檢驗需要P3實驗室，但是現在空間有限，大樓動工完畢後，會新增3家P3實驗室，總計有4家。相關工程總經費超過39億，由衛福部支應，預計2026年完工。